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Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей

  • 03/08/2023, 12:57
По итогам 7 месяцев 2023 г. рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей, увеличившись с начала года на 10%.

Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублейУлучшение доходности по депозитным продуктам после решения регулятора обеспечит рост рынка на 15% по итогам года. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Решение регулятора повысить ключевую ставку ожидаемо привело к улучшению условий по классическим вкладам крупнейшими игроками рынка, что оказало прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц. По нашей оценке, рынок рублевых сбережений уже сейчас превысил 40 трлн рублей, хотя ранее мы ожидали достижения этого рубежа только по итогам года. Высокие ставки по депозитам и возможное дополнительное увеличение ключевой ставки будут способствовать его дальнейшему росту, и по итогам года он может составить уже 15%, что станет значимым результатом за несколько последних лет. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым клиентам уже доступны двузначные ставки», – заявил Анатолий Печатников.

По его словам, основным сберегательным инструментом, гарантирующим стабильность и высокую доходность для населения, остается рублевый депозит. С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в ВТБ вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.

Одновременно продолжит снижаться объем валютных депозитов, ставки по которым зафиксировались на «околонулевом» уровне, а доля доллара и евро в портфеле сбережений россиян будет замещаться юанем. Сегодня он вызывает наибольший интерес у вкладчиков среди иностранных валют. На сегодняшний день клиенты ВТБ открыли около 16,3 тыс. депозитов в китайской валюте на 8 млрд юаней. В результате общий портфель вкладов в китайской валюте составил 11,3 млрд юаней, увеличившись более чем в 1,6 раза с начала года.

По прогнозам ВТБ, доля китайских юаней на валютном рынке вырастет до 26% к концу года, увеличившись за год более чем вдвое, и продолжит рост в дальнейшем.

Фото: freepik.com — jcomp

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рублевые депозиты ВТБ валютные депозиты


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