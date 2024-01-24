Дерзкого угонщика арестовали в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска арестовал мужчину, совершившего угон автомобиля вместе с хозяином.
Инцидент произошел ночью, когда незнакомец подошел к заведенной машине, выбросил из салона водителя, сел за руль и дал по газам. Однако хозяин авто не собирался сдаваться без боя и попытался вытащить дерзкого угонщика. Он вцепился в дверь машины и волоком по земле проехал несколько метров. Автомобиль, двигаясь задним ходом, задел несколько автомобилей, дерево, остановился, заехав в сугроб.
Злоумышленник попытался сбежать, но был задержан собственником «ласточки».
— Суд посчитал, что обвиняемый опасен для общества, и заключил его под стражу до 21 марта, — пояснили в суде.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 17-летняя девушка тайком взяла у приятеля Mersedes Benz и разбила его. Автомобиль удалось найти спустя 2 месяца на спецстоянке.
Фото: freepik.com-freepik
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