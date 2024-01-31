«Сибирская нива» будет выращивать молодняк молочных коров в Новосибирской области

В стадии реализации в Новосибирской области находится проект компании ООО «Сибирская Нива» (Входит в ГК «ЭкоНива». — Ред.) по строительству площадок для выращивания молодняка. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Площадка по выращиванию молодняка молочного стада находится в Черепановском районе.

— Опасений, что проект будет реализован, у нас нет. Это востребованное направление. Компании необходимо ремонтное поголовье для восполнения поголовья в хозяйствах Маслянинского, Черепановского районов. Кроме того, молодняк будет поставляться в хозяйство ГК «ЭкоНива» на Алтай, — добавил Лещенко.

Ранее министр сообщил, что в регионе растет количество хозяйств, с поголовьем молочного стада КРС 1000+. По его словам, такое хозяйство окупаемо и поэтому интересно для инвестиций.

— Мы видим, что в этой отрасли реализуются и стартуют много инвестиционных проектов. АО «Урюмское» строит два коровника на 520 голов. Это проект модернизации животноводческого хозяйства, он позволит в два раза увеличить дойное стадо в этом сельском хозяйстве. АО «Карасевское» строит роботизированную ферму. ООО «Болтовское» увеличивает поголовье на 720 голов, — перечисляет Евгений Лещенко. — Это проекты с объемом инвестиций более 1,1 млрд рублей.

В стадии проектирования — два молочных животноводческих комплекса от 1000 голов: ООО «Агрофлора» и СПК «Колхоз «Победа», а также на 1,5 тысячи голов — АО «Надежда».

Кроме того, по его словам, идет реконструкция завода по переработке молока в ЗАО «Племзавод «Ирмень», стоимость проекта — 185 млн рублей.

— Это не мегапроекты, но, как показывает практика, они вполне окупаемы, — добавил Лещенко.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, регион по итогам 2023 года удерживает лидирующие позиции по поголовью дойного стада — на третьем месте в России, а по объему производства молока в сутки — на шестом месте. К негативным для отрасли тенденциям министр отнес снижение количества мелких хозяйств на 200-300 голов. Их количество в области с 2021 года сокращается, так как хозяйства не могут обеспечить необходимую продуктивность на корову (от 3000 кг молока в год) и не могут выходить на минимальную рентабельность. В результате за три года поголовье КРС в области сократилось на 17 тысяч голов. 48% молока в регионе производят 10 хозяйств-лидеров. Самообеспеченность на душу населения молоком и молочными продуктами по итогам 2023 года составила 317 кг, при российской норме 322 кг на человека.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок.