«Сибирская нива» будет выращивать молодняк молочных коров в Новосибирской области

В стадии реализации в Новосибирской области находится проект компании ООО «Сибирская Нива» (Входит в ГК «ЭкоНива». — Ред.) по строительству площадок для выращивания молодняка. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Площадка по выращиванию молодняка молочного стада находится в Черепановском районе.
— Опасений, что проект будет реализован, у нас нет. Это востребованное направление. Компании необходимо ремонтное поголовье для восполнения поголовья в хозяйствах Маслянинского, Черепановского районов. Кроме того, молодняк будет поставляться в хозяйство ГК «ЭкоНива» на Алтай, — добавил Лещенко.
Ранее министр сообщил, что в регионе растет количество хозяйств, с поголовьем молочного стада КРС 1000+. По его словам, такое хозяйство окупаемо и поэтому интересно для инвестиций.
— Мы видим, что в этой отрасли реализуются и стартуют много инвестиционных проектов. АО «Урюмское» строит два коровника на 520 голов. Это проект модернизации животноводческого хозяйства, он позволит в два раза увеличить дойное стадо в этом сельском хозяйстве. АО «Карасевское» строит роботизированную ферму. ООО «Болтовское» увеличивает поголовье на 720 голов, — перечисляет Евгений Лещенко. — Это проекты с объемом инвестиций более 1,1 млрд рублей.
В стадии проектирования — два молочных животноводческих комплекса от 1000 голов: ООО «Агрофлора» и СПК «Колхоз «Победа», а также на 1,5 тысячи голов — АО «Надежда».
Кроме того, по его словам, идет реконструкция завода по переработке молока в ЗАО «Племзавод «Ирмень», стоимость проекта — 185 млн рублей.
— Это не мегапроекты, но, как показывает практика, они вполне окупаемы, — добавил Лещенко.
Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок.
Фото freepik — wirestock
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