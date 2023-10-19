«Наш друг, сын батальона»: бойцы из Новосибирска спасли в окопе маленького сыча

Бойцы из Сибири и ДНР в зоне СВО спасли прямо из окопа крошечного сычёнка. Он выпал из гнезда при обстреле, но, к счастью, остался цел. Военные принесли его в свой штаб, выходили, научили есть. Теперь пернатый не отходит от парней.

― Он признал в них родителей и не хочет расставаться даже на чуть-чуть. Ведёт себя как непоседливый ребёнок, глаз да глаз за ним — пока бойцы ехали из одной деревни в другую, сычёнок потерялся. Но оказалось, что он просто залез в запаску и ехал с ними всю дорогу. Птичку вытащили и посадили в машину. Так пернатый и путешествует с нашими воинами с позиции на позицию, ― рассказывает подробности истории новосибирский волонтер Алексей Носов.

Сибиряк отмечает, что ребята ведут себя как чуткие отцы. Они учат птенца летать и радуются его успехам. Малыш растет и пытается сам охотиться, но покидать свой батальон не хочет. Расставаться с совенком не хотят и сами бойцы, он уже стал своеобразным талисманом для парней. Осталось только придумать для «сына» позывной. Рассматривают варианты ― Зема или Пират.