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Правда или следствие: как криминальный полиграфолог Новосибирска выводит на чистую воду убийц и педофилов

  • 19/10/2023, 10:05
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Криминальный полиграфолог Новосибирска выводит на чистую воду убийц и педофилов
Оказывается, многие преступники готовы чистосердечно во всем признаться, лишь бы их не водили на полиграф.

Полиграф или, как его поэтично называют, детектор лжи уже прочно вошел в современный обиход. Теперь уважающие себя фирмы и компании с помощью подобного исследования собеседуют кандидатов на работу, неверные супруги проверяют друг друга на факт измены, а популярные телевизионные ток-шоу выводят на чистую воду своих героев.

Хотя мы еще помним те времена, когда профессиональное оборудование было доступно только сотрудникам спецслужб и экспертам правоохранительных ведомств. Безусловно, эти проверки на полиграфе далеко не из разряда бытовых нужд. Для большинства людей, которые подвергались исследованию, результаты имели судьбоносное значение.

Сегодня полиграф по-прежнему используется в работе криминалистов. В новосибирском Следственном комитете он такой один, как и профессионал, который умеет расшифровывать и выносить вердикты подозреваемым.

Журналист Infopro54 познакомился с настоящим криминальным полиграфологом.

Лучше горькая правда

Татьяна Муштаева ― повелительница различных датчиков, мониторов, проводов, которые отвечают за всевозможные человеческие реакции, единственный в столице Сибири специалист-полиграфолог в отделе криминалистики СК. С виду это хрупкая блондинка, но на плечах — майорские погоны, а за ними огромный опыт в системе МВД и СК.

От этой женщины ничего нельзя скрыть. Маньяки, убийцы, педофилы знают о способностях Татьяны не понаслышке. Благодаря работе профессионала следователи раскрыли десятки сложных и запутанных уголовных дел.

― Мы работаем только с фигурантами по тяжким преступлениям. Чаще всего их привозят в мой кабинет, но иногда приходится выезжать в другие регионы, в СИЗО, где необходимо проверить человека. За один день возможно провести только одно исследование. Это очень трудоемкий и энергозатратный процесс. Поэтому очередь расписана за месяц-два вперед. Бывают, конечно, экстренные случаи, ― рассказывает Татьяна Муштаева.

Чтобы узнать правду, которую скрывает подозреваемый, специалист тщательно готовится к процессу, вместе со следователями-криминалистами изучает материалы уголовного дела, составляет правильные вопросы. Перед началом процесса полиграфолог обязательно проводит подготовительную беседу с предполагаемым преступником, свидетелем или жертвой.

― В процессе разговора иногда уже можно сделать предположение о причастности или непричастности обследуемого лица к преступлению. Есть много проявлений классического поведения. Дальше изучаются уже данные с датчиков и реакция на вопросы. Случается, что только при виде полиграфа исследуемый готов написать чистосердечное признание. Ко многим приходит понимание, что обмануть уже не получится, ― говорит сотрудница отдела криминалистики.

Кстати, по статистике, криминалистическое исследование с помощью полиграфа проходят в основном мужчины. Их примерно 95% от общего количества подозреваемых.

Иногда ― это единственный шанс

Одна из самых сложных категорий уголовных дел ― это дела по половой неприкосновенности несовершеннолетних. Очевидно, что доказывать преступление, где жертва — ребенок, а педофил — взрослый мужчина, очень непросто. Путанные показания детей против логичных версий взрослого человека, часто — отсутствие свидетелей — усугубляют ситуацию. А иногда случается обратное, когда предполагаемый педофил — на самом деле сам жертва наговоров от бывшей жены, например. Вот тут проверка на полиграфе играет важную роль.

― Порой это единственный шанс определить причастность человека к инкриминируемым действиям. Таких исследований очень большой процент, ― рассказывает Татьяна.

В российской практике результаты полиграфа суды пока не готовы принимать в качестве основного доказательства. Причиной тому — еще не до конца разработанная теоритическая база данного исследования. Но в будущем ситуация может поменяться. Во всяком случае к выводам полиграфолога прислушиваются, и они официально рассматриваются следствием и судом.

На плечах специалиста лежит огромная ответственность за судьбы многих людей. От профессионализма этого эксперта зачастую зависит ход расследования уголовных дел.

А можно ли обмануть вашу технику? ― задаем вопрос полиграфологу, которым часто интересуются обыватели.

― Мы делаем выводы на основе множественных реакций организма. Это целый и огромный комплекс взаимосвязанных процессов. В двух словах не объяснить. Человек, по сути, не может контролировать эти процессы. На волне доступности и популяризации исследований на полиграфе появились, конечно, так называемые антиполиграфологи, которые обещают научить техникам обмана. Это в чистом видео сбор денег и мошенничество, ― считает Татьяна Муштаева.

19 октября в России отмечают профессиональный праздник сотрудники одного из ключевых подразделений Следственного комитета Российской Федерации – криминалисты. Их работа максимально закрыта от постороннего взгляда, их действия не любят публичности. Но результаты многочисленных исследований, экспертиз играют ключевую роль в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе тех, которые были совершены десятки лет назад.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : СК профессиональный праздник Полиграф криминалисты


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