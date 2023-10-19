ИТ-специалисты в Новосибирске получили уже 1200 ипотечных кредитов на 8 млрд рублей

Новосибирская область вошла в список регионов, ИТ-специалисты которых оформляют ипотеку по сниженной процентной ставке чаще всего. С начала действия федеральной программы жителям Новосибирской области одобрено 2 276 кредитов, сообщила пресс-служба правительства региона.

ИТ-специалистам региона уже выдано 1200 кредитов на 8 млрд рублей, из них в этом году — 884 кредита на 6,1 млрд рублей.

Напомним, программа действует с мая 2022 года. Ставка по льготной ипотеке для сотрудников ИТ-компаний не может превышать 5%. Оформить её могут работники всех аккредитованных ИТ-компаний. Банки продолжают принимать заявки и оформлять займы. До конца 2024 года по стране планируется выдать не менее 50 тысяч кредитов.

По данным Минцифры региона, вклад IT-отрасли в ВРП Новосибирской области уже составляет почти 4 процента, что выше показателей по Сибири и в целом по России.

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре зарегистрирован наибольший показатель регистрации договоров первичного рынка недвижимости за всю историю — 6164 договоров. В целом за 9 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 30 тысяч новостроек, что также является максимальным значением за последние семь лет.