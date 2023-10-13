«Наших детей травят»: жители Новосибирска сняли клип в противогазах для Бастрыкина

Сибиряки из Заельцовского района жалуются на плохую экологию.

В социальных сетях опубликовано видеообращения к властям города, Росприроднадзору и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ролик начинается с кадров, где ребята в противогазах играют на детской площадке, качаются на каруселях и гоняют мяч. Сначала кажется, что это съемка фильма об апокалипсисе.

Около сотни жителей просят разобраться в сложной экологической обстановке в микрорайоне Горбольницы.

― Уже полгода жители микрорайона не могут нормально открыть свои окна для проветривания квартиры, потому что комнаты моментально наполняются зловонными запахами продуктов горения, химических соединений и прочих дурнопахнущих веществ, ― пожаловались на видеокамеру горожане.

Люди утверждают, что местные власти не принимают никаких мер по улучшению экологии в регионе.

Подобные обращения писали в мэрию жители Хилокского микрорайона, которые ежегодно задыхаются от вони с мусорного полигона. Страдают также горожане, проживающие вдоль улицы Немировича-Данченко, где бесконечный поток машин и выхлопных газов не позволяет людям спать с открытыми окнами.