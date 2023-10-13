Пятилетний мальчик получил 15 тысяч рублей за укус собаки под Новосибирском

Пятилетний мальчик спокойно гулял около своего дома в Мошковском районе. Неожиданно на него набросилась соседская собака и сильно покусала.

Мать пострадавшего ребенка обратилась прокуратуру. В связи с этим с владельца собаки взыскали 15 тысяч рублей морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Помимо вреда здоровью ребенку причинены нравственные и физические страдания, — говорится в сообщении.

Как выяснила прокуратура, хозяин собаки не принял меры по безопасному выгулу, а так как он несет ответственность за своего меньшего друга прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать денежные средства в счет компенсации морального вреда.

Ранее редакция сообщала о том, что собака на взлетно-посадочной полосе помешала приземлиться самолету S7 в Новосибирске.