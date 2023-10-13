Строительство новой школы за 513 миллионов рублей запланировано под Новосибирском

Власти Новосибирска хотят построить новую школу в деревне Лукошино Купинского района. Сейчас идут поиск подрядчика. Информация появилась на портале госзакупок.

Цена контракта ― 513 млн рублей. Заявки принимают до 20 октября. Средства на строительства будут выделены из регионального бюджета.

Будущая школа будет расположена на улице Центральной, где уже есть одно общеобразовательное учреждение. Работы по возведению планируется завершить до 30 июня 2025 года.

Школа рассчитана на 110 мест, также там будет организовано дошкольное отделение для детей от 3 до 7 лет. Площадь составит — 4,8 тысячи квадратных метров, во дворе предусмотрена зона отдыха, игровая и физкультурная площадки.

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