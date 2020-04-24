Насколько глубоким будет падение экономики?

Очевидно, что эпидемия будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России.

— К началу апреля стало понятно — мировую экономику ждут тяжелые времена. Речь уже идет не о замедлении, а о глубокой рецессии. Что вызывает горячий интерес экономистов — так это насколько глубоким будет текущее падение и как долго оно будет продолжаться.

В прогнозах недостатка нет. К примеру, МВФ считает, что падение достигнет 3%. Рейтинговое агентство Standard and Poor предрекает мировому хозяйству сжатие на 2%. С болшой уверенностью в настоящий момент можно утверждать, что экономики западных стран просядут на рекордные величины — 5-10%. В Евросоюзе в ожидается сильнейшее падение за всю историю его существования. Оно будет компенсировано осторожным, но все-таки ростом Китая и азиатских стран на 1-2%.

Однако при принятии решений просто необходимо учесть слова «пророка» Нуриэля Рубини о том, что современные прогнозы условны и ненадежны, поскольку с кризисом такого масштаба мир еще не сталкивался.

Отечественная экономика остается, увы, глубоко зависимой от внешних углеводородных рынков. К сожалению, словосочетание «слезание с нефтяной иглы» так и осталось саркастической метафорой, не воплотившись в экономической политике. Программа импортозамещения имела успех только по ограниченному кругу направлений и серьезного влияния на национальный доход не оказала. Достижения в обрабатывающей промышленности за пределами энергетики и военпрома достаточно скромны по масштабам. Показатели российского бюджета — официально функция от нефтяных цен на мировом рынке. Падение ВВП в 2020 году в значительной мере будет определяться сокращением долларового потока, поступающего от продажи газа, нефти, и в меньшей мере — других природных ресурсов.

Основной вопрос, на наш взгляд: удастся ли российской экономике удержаться в рамках 10% сокращения реального ВВП или отрицательные темпы преодолеют двузначный порог? Текущие тенденции оптимизма, мягко говоря, не внушают.

Прогноз МВФ по динамике ВВП России составил 5,5%. Вероятно, цифры в пределах 5% предъявят публике в официальной статистике по итогам 2020 года. Алексей Кудрин называет цифру 5%, значительный пул российских экспертов придерживается более оптимистичных прогнозов — 1,5-3%. С интересом ждем прогнозов ЦБ и Минэкономразвития, которые уточняются в связи изменившимися обстоятельствами. Более вероятно, что по индексам реального производства падение будет в пределах 10-15%. За пределами экспортного сектора выпуска снизится более чем на 20%. Увы.