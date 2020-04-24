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Истории успеха

Логистическая удаленность от Москвы — тоже вариация везения!

  • 24/04/2020, 09:45
Ладан1
Директор компании «Нео-Пак» Александр Ладан о сибирской экономической самобытности, преемственности бизнес-проектов и тонкостях «курсов успеха».

— Александр, как бы вы обозначили схему своей бизнес-биографии? Каковые ее основные компоненты и этапы?

— Так получилось, что у меня в трудовой книжке всего три записи и везде — директор.

В свое время я закончил матфак Новосибирского госуниверситета. Математика — вообще штука чрезвычайно полезная: помогает мне структурировать мышление, дает чутье, понимание чисел и любых закономерностей. А на экономическом факультете я получил уже второе высшее —курс управления предприятием. У меня эта информация сразу, с листа уходила в практику: в ту пору я уже работал директором. Тогда это называлось «Сухарная компания», такое протоимя «Сибирского Берега».

Потом был собственно «Сибирский берег», потом ОАО «Завод «Экран». И, наконец, ООО «Нео-Пак». Причем, все это так или иначе было связано именно с пищевой отраслью. На «Нео-Пак» значительная доля продукции тоже ориентирована на пищевку.  Именно за этой отраслью мы с наибольшим вниманием следим. Кстати, во времена «Сибирского Берега» я сам закупал упаковку для нашей продукции, потому значимость этого вопроса осмыслил полновесно. И с поставщиками общался, и переговоры вел, и видел, как все это производится. В общем, я сторонник такого подхода: выбрал сферу сам или тебя судьба привела  —  развивайся. Постарайся полюбить сюжет, контекст, предоставленный тебе судьбой. И возьми из него максимум для саморазвития.

— Факультеты НГУ довольно ревнивы друг другу. Что дал матфак, а что — эконом? Какой их вклад в ваше профессиональное «я»?

— Если бы не было второй образовательной фазы, экономического факультета, мне бы все равно пришлось бы получать MBA-образование, просто в каком-то другом месте. Потому что математика наращивает когнитивную «мускулатуру», но сам по себе матфак — это больше наука, и никаких базовых экономических вещей там не преподают. Экономические законы, логика промпроизводства, маркетинг. Просто понимание, что компания — структура с динамическими нюансами, уровни управления, мотивация людей. Это уже сугубо гуманитарный массив знаний, его все равно надо было брать. И чем раньше ты эти знания взял и принял, тем они эффективнее конвертируются в дело. Математический факультет дает навык быстрого числового мышления. Но, с точки зрения организационной работы, цифры — это все-таки меньшая часть бизнес-процесса (бюджеты, показатели, прибыль, система финансовой мотивации). Одно без другого не работает, я рад, что у меня эти компоненты в балансе. А что до взаимной ревности факультетов — да, наблюдал такое. Но это естественно. Разные факультеты — разные научные темпераменты, разные психотипы. Сейчас в бизнесе питомцев матфака не так уж и много. Я, по крайней мере, не замечал. Если они и идут в бизнес, то в тот, что генетически связан с математикой — в IT-индустрию, например.

Кстати, по мировосприятию я, скорее, житель «материкового» Новосибирска: мне очень мила особая атмосфера Академгородка и обаяние его жителей,  но, так сказать, в гостевом режиме. По складу души — я именно житель мегаполиса. Мне надо, чтоб вокруг дома до неба были, движуха безостановочная. Академгородок — отличное место для гостевого посещения. Я бы хотел, чтобы мои дети учились в ФМШ или НГУ. Но не более.

Расстояния как шанс и фишка

— Новосибирск как среда для деловой самореализации — каков он, насколько «плодороден»? Его плюсы и минусы в этой роли?

— За Уралом очень развита пищевая промышленность. Это обусловлено тем, что мы далеко от Москвы и кормить себя приходится самим. В областных центрах европейской России доля пищепрома в структуре городских экономик меньше — там многое поступает из промышленного ядра Московской области, из индустриального конгломерата вокруг столицы.

А нас, тех, кто за Уралом, сама география обязала к самодостаточности и самостоятельности. Как пример — производство мороженого, практически во всех городах есть свои игроки. Красноярск, Омск, Новокузнецк, Новосибирск — какой город ни возьми, везде очень сильная школа мороженого. Снэковые компании — такой же расклад. Чипсы, сухарики, кукурузные палочки, орешки. Очень много молочных производств, ибо Сибирь — край молочный. Очень много «семечников», на Алтае сильна макаронная тема. Мясо, колбасы, птица — все свое.

Пищевой кластер в Новосибирской области  сильный. Круг общения в этой сфере всегда был очень хороший. За сильным и интересным бизнесом всегда стоят столь же сильные и интересные люди. У нас очень качественная, очень плотная профессиональная среда. Несмотря на то, что мы далеко от Москвы.

Пожалуй, единственный зримый минус этой отдаленности — тут поначалу не было информационной сферы и носителей современных технологий управления и организации бизнеса. И за «прокачкой» приходилось летать в Москву.

Второй момент — когда мы начинали, в 1999-м, авиасообщения были очень проблемными, с нерациональной схемой. Потому «Сибирский Берег» и думал о переносе головного офиса в Москву. У нас же филиалы были везде, всюду приходилось летать, все маршруты были через Москву, и было это жутко неудобно. Потом и система авиасвязей стала более рациональной, и бизнес-образование получило развитие. Тренеры стали ездить сюда, «Харизма» расширила свое предложение. И это хорошо. Потому что мы воюем за звание третьего города России, а для этого нужны сверхусилия. В том числе и на борьбу с брендами мегаполисов-конкурентов.

К слову, на пищевом рынке (не знаю, каков на остальных рынках) очень велик фактор потребительского патриотизма — фактор лояльности сибиряков к своему. Потому многие москвичи, приходившие со своими брендами и большими рекламными бюджетами, не могли втиснуться на этот рынок сколь-либо зримо. Потому что рынок заняли сильные местные компании, сибиряки любят местное. И эта привязанность стала для брендов еще одним ресурсом усиления. Велико сообщество локальных пищевых компаний, крепко стоящих на ногах. С одной стороны, срабатывает логистический фактор — Москва далеко, федеральным сетям интереснее брать товар здесь от местных производителей, потому что это дешевле. Во-вторых, объективно сильны локальные бренды. Даже в Новокузнецке, который, казалось бы, и не областной центр, и не миллионник, действует мощная компания, продающая мороженое по всей России. Я очень надеюсь, что они смогут пережить нынешний кризис, в том числе за счет крепких связей и лояльности целевой аудитории.

Универсальное и фокусное

— Университетская закалка  чем она хороша для бизнесмена в сравнении с «отраслевым» образованием?

— Давайте скажем так — я необъективен, это персонально мой взгляд на вопрос. Для предпринимателя и руководителя важно иметь широкий взгляд на вещи. Могу судить по сообществу полиграфистов. У технических специалистов, даже с экспертной компетенцией, очевидна приоритетная заточенность на знание своего предмета, на знание физики процесса. Ориентации на панорамное восприятие там нет. И это нормально. Мне, как руководителю, лучше, что мой главный технолог по флексопечати закончил узкоспециализированный полиграфический вуз в Омске. Он в общении со мной доносит всю глубину процесса, но самому мне такой детальный уровень постижения — из чего состоит краска, флексоформа — не нужен. Мне нормально по умолчанию делегировать эти компетенции именно ему. Широту кругозора и обзора дает именно университет. Универ дает стратегичность в действиях. И польза университета для становления бизнес-руководителя объективно выше, в сравнении с отраслевым вузом. Выбор стратегий — это навык, который именно университет дает. Например, мы выбрали стратегию, которая и сейчас доказывает свою эффективность — широкий охват темы.

Так, в «Сибирском Береге» не было «просто сухариков», была именно товарная панорама: морепродукты, чипсы, орешки, детские снэки, женские снэки, панировка для хозяек. У нас и в «Нео-Пак» по-разному сегментирован товарный ряд: есть пленка для строительных смесей — у нее высокий сезон летом, есть пленка для майонеза — на нее пик спроса зимой, на пакеты для одежды больше спрос осенью, на пакеты для фармацевтов — зимой. А курьерские пакеты — на них круглый год высокий спрос.

В товарно-тематическом веере у нас три или четыре перекрытия. Например, по клиентам: есть молодежь, есть гендерный дифферент, есть детская аудитория. Даже по странам есть нюансировка. Так, для Казахстана предпочтительнее одно цветотекстурное  решение, для России — совсем другое. Даже если речь идет об упаковке для идентичного продукта. Кстати, и вкусы к продуктам тоже различаются. Вот еще из эпохи «Сибирского Берега»: «Кириешки» со вкусом баранины хорошо шли в Казахстане и на Северном Кавказе. В других регионах — иные вкусы.

С упаковкой то же самое. Москва одни дизайны любит, Поволжье — другие, Сибирь — третьи. И, конечно, сезонность. Ведь мы постоянно решаем задачи стабильно-динамичного развития — чтобы поступательно, предсказуемо и без всплесков, без технологических «аншлагов». Когда формируем технологический график на год, обязательно учитываем сезонность. Каждый продукт имеет пики спроса в сугубо конкретный период. С другой стороны, чем больше сегментов, тем сложнее все это производить, сохраняя стабильность качества и ровный технологический темпоритм. Когда у тебя монотема, ты от и до ее отработал и линейно гонишь стандартный продукт. А когда работаешь на 20 сегментах, там полно аспектов в каждой группе. В каждом сегменте — свое. И все эти особенности наши технологи должны учитывать. И даже наши менеджеры-продажники — универсальные. Они все разом сегменты продают.

В общем, специализированное образование должен иметь юрист (и потом все время его «подновлять»), бухгалтер тоже должен иметь специальное образование, а руководителю высшего звена нужно комплексное, панорамное образование от университета или управленческого института.

— Индустрия дополнительного бизнес-образования и саморазвития — насколько она пригодилась? Или лайфхаки лучше наживать самому?

— Если говорить в общем, то саморазвитие нужно всегда, в режиме нон-стоп. А конкретно о себе… Из последнего — Ицхак Адизес, который был в Новосибирске в ноябре прошлого года. Мне ценен спикер, имеющий панорамный функционал — чтобы и мотиватор, и реалист-практик. Таких не так уж много. И не осталось почти никого из этого ряда, кого бы я еще не видел.

А тренеры, которые только на теме мотивации концентрируются, — это очень странные персонажи, на мой взгляд. Во-первых, в этом есть что-то сектантское… Вся эта экзальтация, лозунги, кричалки, речитативы. Во-вторых, мне, в принципе, непонятно, зачем руководителю бизнеса мотивационная прокачка. Зачем его дополнительно мотивировать? Он и так изначально мотивирован. Мотиваторы — они, пожалуй, не для руководителя, а для того, кто хочет им стать, но почему-то еще не стал. Ну, может быть, ему чего-то для этого рывка наверх не хватает, вот и ждет этой добавки от мотиватора.

Вот, свое восприятие темы описал. А если говорить об обучении подчиненных, то у нас тут подход, скорее, специализированный. Например, в прошлом году мы теорию ограничения систем проходили, в этом году изучаем сертификацию по стандартам пищевого производства. Раньше обучающая активность у нас была более массированной — обучали всему. Но потом я пришел к выводу, что какие-то простые познания люди и сами могут взять из интернета. А есть и специализированные, заведомо дорогие навыки, для передачи которых нужны специалисты. И да, их мало. Например, по теме бережливого производства толковых курсов совсем немного. В общем, нам нужны именно функциональные тренеры. Привлекательность того же Адизеса как раз в том и состоит, что он и мотиватор, и практик. У него свой институт есть, он рассказывает о конкретных вещах.

Хватит вдохновлять, дайте практики!  

— Предлагали ли вам самому побыть «учителем успеха»? Как вы относитесь к такой потенциальной роли?

— Да, постоянно предлагают им побыть, поторговать историями успеха. Времени нет на эту пафосную миссию. Миллениалы, к слову, очень забавно формулируют свои ученические запросы — очень буквально. Когда я выступал на «Опоре России», ребята эти так и говорили из зала — вы, мол, нам по пунктам, пошагово расскажите.

Но я себя в такой роли, если честно, не очень вижу. Я не настолько публичный, больше привык делать, чем рассказывать. Я человек действия.

Да и развитие текущего проекта требует больше внутренних усилий, нежели внешней самоподачи. И дети подрастают — с ними же пообщаться нужно, книжки вместе почитать. С младшей недавно Чехова читали. Ей 12, я по-хорошему удивлен ее эмоциональным постижением Чехова. Читали его ранние рассказы. Один я, другой она — попеременно. Владино резюме: «Чехов классный». Думаю, перемкнуть современного ребенка со смартфона и компьютера на бумажную книгу, причем не просто на книжку, не на комиксы какие-нибудь, а на классику — это такой вполне себе педагогический успех. Да, небольшой, но очевидный.

Так вот, вернемся к учительской миссии, про которую спрашивали. Скажу про регионалов, приезжающих на тренинги. Иногда людям из регионов не хватает амбиций, не хватает большого бизнес-горизонта. Они мыслят на уровне города или района. Продуктивнее думать о бизнесе в динамическом контексте — как он растет, растет и вырастает во что-то большее. Подход «сделаю-ка я это в своем городе, потому что такого тут у нас еще нет» — он работающий, да. Но сугубо локальный. Привязывающий тебя к понятию «здесь и сейчас». Смотреть на замыслы нужно шире. Если нечасто выбираться из региона, из локального контекста, то может оказаться, что ты готовишь «изюминку для вагона изюма». То есть взялся за то, чего вокруг уже полно, что у многих есть.

Я почему про Ицхака Адизеса-то вспомнил? Ведь в сфере бизнес-образования практически нет литературы, написанной по принципу «смотри, как это сделать». Мотивационной — полно. А практической нет. В общем, у меня есть собственный идеал такого обучения, выстроенный в свое время на собственных ожиданиях. И я знаю, что реально полезно в таких тренингах. Но времени мало. Пока совсем некогда. Ну, может быть, чуть позднее…

Я вообще не против, потому  что в мое время спросить было не у кого. Ну, разве что Игорь Ким тогда в университет приходил. Но он говорил по большей части о банковском секторе. Ким — он такой специализированный человек, банкир в чистом виде. Если у меня есть любая возможность (определяемая исключительно наличием  времени), я  готов делиться опытом. Потому что молодым и наглым именно практической информации, эмпирики остро не хватает. Им нужно поговорить с практиком. Именно со своим, с новосибирским. Не с тем, кто приехал на гастрольный чес из столицы или с Запада, а с тем, кто знает местный контекст. У больших гастрольных тренингов вот еще какой нюанс — это большие залы, это тысячные, стадионные толпы. Когда перед тобой 20-30 человек, ты видишь глаза всех — и каждый из них может вступить с тобой в диалог, спросить о своем. А на выступлении перед двумя тысячами речи о режиме «вопрос-ответ» быть не может, диалоговую коммуникацию там не построишь, как ни пытайся. Хотя мне повезло — я был на тренингах у  Радислава Гандапаса, когда там были аудитории по 20 человек. И можно было вести диалоги.

— Как бы вы оценили нынешний экономический тонус страны и Сибири — «все тяжело и будет тяжелее» или как «время странное, но со своими шансами»? Что вообще служит шансообразующими факторами?

— Да, именно так оно и есть — время странное, но со своими шансами. Многое будет зависеть от правительства, ибо не на все факторы мы, люди бизнеса, влияем. Правительство, в свою очередь, зависит от политического и экономического контекста на своем уровне. Как ставка ляжет, например. Хотя по большому счету все зависит от нас самих. В 2014-2016 годах уже была похожая ситуация. Ну, разве что за вычетом фактора коронавируса. Главное — сохранять самообладание, режим холодной головы, не поддаваться на массовые фобии и истерии.

Фото со страницы Александра Ладана в facebook.com

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Эксклюзивный материал

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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