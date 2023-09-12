Наследство 16 новосибирцев на сумму 1,2 миллиона рублей передано в федеральный бюджет

Заельцовский район суд Новосибирска признал выморочным имущество 16 физических лиц в виде денежных средств на сумму 1,2 млн. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

С иском к территориальному органу Росимущества обратилась прокуратура.

— Наследники у указанного имущества отсутствовали, что послужило основанием для обращения прокуратуры в суд с иском о возложении на территориальный орган Росимущества обязанность принять денежные средства в указанном размере в федеральный бюджет, — говорится в сообщении.

Напомним, выморочное имущество — это вся собственность или ее часть, которая никому не перешла по наследству после смерти правообладателя.

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