Завещание не всегда позволяет владельцу недвижимости передать имущество исключительно тому, кому хотелось бы

По словам члена комиссии Московской областной нотариальной палаты по имиджу, связям с общественностью и СМИ Юлии Калиткиной, законом установлен круг лиц, которые имеют право наследовать независимо от содержания завещания. Их называют «обязательные наследники», и они имеют право на «обязательную долю» в имуществе, передают РИА Новости Недвижимость.

Нотариус уточнила, что к «обязательным наследникам» относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг и родители, включая пенсионеров, а также находившиеся на иждивении граждане. Кроме того, к ним причисляются люди, являющиеся инвалидами любой группы.

При этом Юлия Калиткина отметила, что иждивенцами признаются лица, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его содержании — независимо от того, проживали они совместно с ним или нет.

Они могут как принять свою долю, которая составляет не менее половины доли, причитавшейся бы каждому из них при наследовании по закону, так и отказаться от нее. Однако законные представители несовершеннолетних отказаться от их обязательной доли не могут без согласия органов опеки.

Что касается супругов, то, если муж и жена уже давно не живут вместе, не оформили официально развод, но имеют отношения с другими людьми, никто из них не имеет права завещать все имущество третьему лицу, а только свою долю, предупредила эксперт.

Иногда завещание может быть признано и вовсе недействительным.

— Если все имущество оставляют любимому питомцу, то оно работать не будет. Это связано с тем, что, согласно гражданскому законодательству, животные не являются вещами, но к ним применимы общие правила об имуществе. А завещать имущество имуществу нельзя, — пояснила Калиткина.

Однако можно обязать наследника на такие действия, как например, содержание и обеспечение животного. Тогда нотариус использует инструмент «завещательного возложения», и эта обязанность для наследника будет прямо предусмотрена в завещании.

В качестве альтернативы завещанию специалист предлагает рассмотреть договор дарения и договор ренты, хотя и эти документы не без нюансов.

— Завещание вступает в силу только после смерти, то есть человек продолжает всю свою жизнь владеть и пользоваться своим имуществом. При заключении же договоров дарения и ренты все права на имущество переходят на других лиц уже при его жизни, — отметила Юлия Калиткина.

Кроме того, договор дарения — это абсолютно безвозмездная сделка, поэтому прописать в нем какие-либо условия, на которых дарится недвижимость, нельзя. Зато такие условия можно указать в договоре ренты. Например, на пользование имуществом, а также на пожизненное содержание и иждивение, заключила нотариус.

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