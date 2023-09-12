Мужчина ночью устроил стрельбу из автомата в центре Новосибирска

Мужчина устроил стрельбу из автомата на парковке в центре Новосибирска. Об этом сообщает Mash Siberia.

На камеры видеонаблюдения в сеть попало видео громкой сцены в центре Новосибирска. Мужчина и женщина с ребенком на руках устроили разборки на парковке.

Новосибирец стал швыряться вещами из багажника машины. Женщина пыталась его успокоить и все вроде бы разрешилось. Они уже собирались уезжать, но тут вмешался недовольный гражданин. Отец семейства опять вспыхнул, вытащил автомат из багажника и открыл стрельбу.

Как рассказали в МВД по Новосибирской области, заявление в полицию поступило. Сотрудники полиции на место выезжали. Пострадавших нет.

— Проводится проверка. Устанавливаются личность подозреваемого, а также все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что трём ворам мусорных контейнеров НГУ вынесен приговор в Новосибирске.