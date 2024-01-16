Настоятель храма рассказал, можно ли заболеть при обряде омовения на Крещение

Все православные ждут Крещение для того, чтобы искупаться в купели. Однако купание может быть чревато летальным исходом, если у человека проблемы со здоровьем. Настоятель храма Преподобного и благоверного князя Олега Брянского Иоанн Кизюн-Войтович рассказал о том, можно ли заболеть после купели.

— Я не простужался никогда, — отметил настоятель.

Однако стоит учитывать, что он уже много лет проходит обряд в купеле и его организм привык к таким экстремальным передам температур.

— Если вы решили искупаться, то лучше сначала обратиться к медицинским работникам, — посоветовал Иоанн.

Напомним, что замглавного врача городской станции скорой медицинской помощи Ольга Литвинова рекомендовала воздержаться от омовения при ОРВИ и температуре. Также она советовала быть осторожнее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при прохождении обряда. Категорический отказ от купания нужен тем, кто употребил алкоголь.

Ранее редакция сообщала о том, как нужно готовиться к обряду омовения на Крещение.