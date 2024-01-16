Финансовые эксперты назвали вредные привычки, которые могут оставить без денег

Финансовый эксперт Павел Родионов отметил, что людям чаще всего не хватает денег из-за того, что они все тратят на решение сиюминутных проблем и удовлетворение таких же потребностей. Причем речь идет даже о тех, кто зарабатывает большие деньги.

В то же время финансовый эксперт Владимир Верещак утверждает, что подобное отношение к деньгам в результате приводит к возникновению риска того, что человек останется без копейки в кармане, когда его доход станет нестабильным, пишет портал 74.ru.

По словам эксперта Михаила Паршикова, одной из главных финансовых ошибок все еще являются бесполезные расходы, типа устаревших подписок на потоковые сервисы, а также спонтанные покупки, сделанные в порыве эмоций.

Паршиков уточнил, что, если эти категории трат изначально запланированы в бюджете, то не стоит волноваться, однако, совершая импульсивные походы по магазинам, вы рискуете оставить брешь в семейном бюджете.

Кредиты на повседневные нужды — еще одна пагубная привычка, которая может привести к финансовому краху ваш кошелек, отметил Паршиков и добавил, что

сначала тратить, а затем пытаться сэкономить тоже не приведет к улучшению финансового положения.

Чтобы научиться экономить, эксперты рекомендуют каждый день отправлять по 100 рублей в копилку. Таким образом уже к концу года в ней будет чуть больше 35 тысяч рублей, а вы станете счастливым обладателем не только небольшого капитала, но и полезной привычки откладывать небольшие суммы.

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