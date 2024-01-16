Как нужно готовиться к обряду омовения в Крещение рассказали в храме Новосибирска

Православная часть России готовится проходить обряд омовения на Крещение. О том, как нужно готовится к обряду рассказал настоятель храма Преподобного и благоверного князя Олега Брянского Иоанн Кизюн-Войтович.
— У православной церкви нет какого-либо постановления о том, что обязательно нужно искупаться. Это просто благочестивая традиция, — рассказал настоятель.
По словам Иоанна, в день обряда нужно прийти на богослужение, если есть возможность, то исповедаться. Обязательно набрать святой воды.
— Спокойно и тихо набрать себе водички и пойти домой. Можно прийти и в течение дня, — отметил настоятель храма.
Напомним, что всего в Новосибирске будет работать 6 купель для обряда омовения.
Ранее редакция сообщала о том, почему стало меньше людей у проруби в Крещение.
Фото со страницы МЧС по Новосибирской области в Вконтакте
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