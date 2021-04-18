Настройка 1С Предприятие — профессиональные услуги по установке и настройке

Эта программа существует на рынке уже около тридцати лет. С каждым годом инструменты программы совершенствуются, появляются новые опции и возможности.

Многие организации оценили преимущества программы 1С. Эта сеть является самой крупной во всем мире. Разработчики на базе платформы создали такие программы, как 1С-Предприятие, 1С-зарплата и кадры, 1С-торговля и склад, 1С-Производство, услуги и бухгалтерия, 1С-Консолидация и прочие продукты. Все программы 1С направлены на ведение учета и управление бизнесом.

Недостаточно купить программу и пользоваться ею, ее нужно грамотно еще установить. Неправильно установленная программа повлечет за собой ошибки в ведении учета и бизнеса. Лучше привлечь для этих целей специалистов. Если вам нужна настройка 1С Предприятие, то Группа компаний «АйБиТи Консалт» поможет вам решить эту задачу. Компания занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С» с 2005 года.

Сотрудники компании подберут наиболее подходящее программное обеспечение, которое будет соответствовать бизнесу клиента. Ведение 1С позволит оптимизировать работу деятельности компании.

Специалисты предоставляют широкий перечень различных услуг:

установка и настройка программы 1С;

обновление программы;

доработка программы;

перенос данных в 1С;

выездное обслуживание программы;

удаленное обслуживание;

абонентское обслуживание.

Программисты проводят консультации по ведению учета в программах 1С, индивидуально обучают каждого пользователя, исправляют ошибки в ходе ведения учета, переустанавливают конфигурацию платформы. Перед началом обновления специалисты выполняют резервное сохранение данных. Клиент не должен беспокоиться, что все данные исчезнут. После того, как система будет настроена, программа проверяет корректность работы и загружает данные в систему.

Преимущества профессиональной установки:

высокая компетенция специалистов;

оперативность решения задач любой сложности;

нетривиальность мышления;

гибкость в принятии решений;

выезд к клиенту;

персональный подход;

ответственность за свою работу;

содействие в сложных ситуациях.

Все специалисты сервисного центра имеют лицензии на право заниматься этой деятельности, поэтому вопрос их компетенции отсутствует. Любые проблемы, связанные с некорректной работой системы решаются просто и быстро.