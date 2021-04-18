Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

По итогам первых трех месяцев 2021 года самой востребованной на вторичном авторынке Новосибирской области моделью в сегменте SUV стала Toyota RAV4. На долю этой модели пришлось 4,9% от всех продаж автомобилей SUV в I квартале, констатировали эксперты Авито Авто. Средняя цена — 889 000 рублей. Средняя стоимость автомобилей этой модели в I квартале выросла на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На второй позиции по популярности у новосибирцев — ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) со средней ценой 150 000 рублей (+7,1% за год), доля модели от общего количества продаж автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке составляет 4,3%

На третьей строчке — Lexus RX (доля в продажах — 4,2%). Средняя цена подержанных автомобилей этой модели за год выросла на 22,0% и составила в I квартале 1 013 000 рублей.

В топ-5 наиболее востребованных на вторичном авторынке моделей кроссоверов и внедорожников также вошли Subaru Forester (средняя цена — 619 000 рублей, динамика средней цены за год — +14,6%) и Toyota Land Cruiser Prado (средняя цена — 1 795 000 рублей, динамика средней цены за год — +35,0%) .

По целом итогам квартала средняя стоимость кроссоверов и внедорожников на вторичном авторынке Новосибирской области выросла на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 790 000 рублей.

По России, по данным Авито Авто, кроссоверы и внедорожники в I квартале 2021 года также прибавили в цене на вторичном авторынке: средняя стоимость автомобилей сегмента SUV составила 730 000 рублей. Это на 14,4% больше, чем в I квартале 2020 года, и на 5,3% больше по сравнению с IV кварталом прошлого года.