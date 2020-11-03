Натурализация и получение гражданства в Европе

Исторически это понятие означает обретение гражданства, предусматривающего переселение и поэтапное интегрирование человека как полноправного гражданина в социальную среду государства.

Порядок обретения гражданских прав регламентируется государством в соответствии с законодательством. С этой целью соискатель должен соответствовать перечню норм, включающих: знание языка, обладание недвижимостью, подтверждение квалификации и ряда иных условий, определенных каждым государством.

Существует несколько видов натурализации:

1. Регистрация, предусматривающая подачу заявления о намерении получить гражданство.

2. Дарование гражданства – получение заветного статуса возможно для лиц, отмеченных выполнением особенных заслуг перед государством.

До оформления гражданского статуса лицо должно находиться в качестве жителя страны до 5 лет, но ряд государств в текущем году внесли изменения в данное положение. Законодательство Швейцарии предусматривает жизнь в стране 12 лет до подачи прошения.

Существуют страны, уменьшающие срок ожидания людям этнических категорий. Израиль и Армения вовсе не учитывают срок нахождения, что позволяет этническим представителям с различной национальной принадлежностью получать гражданство сразу после приезда. В Румынии введена упрощенная процедура получения гражданства, подробнее о которой рассказывают на видео https://youtu.be/jlXGLa5CNV4.

Натурализация в Европейских странах

Натурализация в Европейской стране предполагает подачу заявления в отдел Управления по миграционным делам и нахождение в соответствии со следующими требованиями:

возрастные рамки — не меньше 15 лет;

постоянное нахождение в стране в течение 5 лет с допуском перерыва в год.

Законодательство Латвии предусматривает:

владение языком и знанием Конституции;

наличие легальных ресурсов, связанных с доходами;

документ, подтверждающий отречение от гражданского статуса страны, из которой прибыл или справки,

удостоверяющей неимение гражданского статуса.

На людей, которые пребывают в Латвию как беженцы эти нормы не распространяются.

Израиль предусматривает стандартный набор критериев:

пребывание в Израиле в течение 3 лет;

действующее разрешение для постоянного проживания;

финансовая состоятельность;

владение ивритом;

подача заявление об отречении от гражданства бывшей страны.

Претендентами традиционно приносится присяга на преданность Израилю.

Важное отличие: лица, получившие гражданский статус посредством натурализации не смогут пользоваться программой государственных льгот и денежных выплат в отличие от других репатриантов.

Франция

Вместе с пунктом о нахождении во Франции в пределах 5 лет, Франция требует представление:

диплома, доказывающего получение высшего филологического образования;

знание французского;

трудовой договоренности с местным работодателем на работу в последующие годы после натурализации;

арендного соглашения;

определенного уровня доходов.

Испания

Страна не создала четких требований к процедуре натурализации. Подать прошение может каждый желающий. Наряду с заявлением соискатель представляет:

основание для прошения;

условия проживания;

подтверждение стабильного источника дохода.

Но в этом случае достижение положительного результата не гарантируется.

Италия

В Италии предусмотрен квалификационный срок – 10 лет. Если в качестве основания служит заключение брака с гражданином Италии, то продолжительность супружеских отношений должна быть не меньше 2 лет для проживающих и не живущих там — не меньше 3 лет. Заполнить заявку на натурализацию можно посредством сайта МВД и подкрепить следующими бумагами:

загранпаспортом;

свидетельством о рождении;

справкой об отсутствии судимости;

ВНЖ;

справкой с ПМЖ;

справкой о составе семьи;

декларацией о доходах.

Заверенный в консульском отделе пакет документов предусматривает апостиль и итальянский язык.

Германия

возраст соискателя должен превышать 16 лет;

срок нахождения 8 лет;

наличие легального и постоянного источника дохода;

успешное тестирование на знание исторических, культурных национальных событий, законов и

политической структуры государства;

владение немецким языком с уровнем B1;

соблюдение норм и Конституции государства;

отречение от гражданства бывшего государства;

Кипр

На Кипре нужно проживать 7 лет до подачи документов на гражданство

Вся документация должна предоставляться в переводе на греческий и заверенная апостилем, включая:

свидетельство о рождении;

брачное свидетельство;

ID-карту;

действительное разрешение на нахождение на острове;

оригинальный документ, удостоверяющий личность в и копии со штампами о въездах и выездах за 7 лет до начала процедуры;

документ, удостоверяющий отсутствие судимости;

объявления из газеты о намерении обрести гражданский статус.

Обретение гражданского статуса посредством натурализации — доступная процедура, особенно если существуют объективные основания. Заветный статус дает претендентам политические и гражданские права, приравненные к гражданским правам коренных жителей.

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