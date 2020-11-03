Натурализация и получение гражданства в Европе

Исторически это понятие означает обретение гражданства, предусматривающего переселение и поэтапное интегрирование человека как полноправного гражданина в социальную среду государства.
Порядок обретения гражданских прав регламентируется государством в соответствии с законодательством. С этой целью соискатель должен соответствовать перечню норм, включающих: знание языка, обладание недвижимостью, подтверждение квалификации и ряда иных условий, определенных каждым государством.
Существует несколько видов натурализации:
1. Регистрация, предусматривающая подачу заявления о намерении получить гражданство.
2. Дарование гражданства – получение заветного статуса возможно для лиц, отмеченных выполнением особенных заслуг перед государством.
До оформления гражданского статуса лицо должно находиться в качестве жителя страны до 5 лет, но ряд государств в текущем году внесли изменения в данное положение. Законодательство Швейцарии предусматривает жизнь в стране 12 лет до подачи прошения.
Существуют страны, уменьшающие срок ожидания людям этнических категорий. Израиль и Армения вовсе не учитывают срок нахождения, что позволяет этническим представителям с различной национальной принадлежностью получать гражданство сразу после приезда. В Румынии введена упрощенная процедура получения гражданства, подробнее о которой рассказывают на видео https://youtu.be/jlXGLa5CNV4.
Натурализация в Европейской стране предполагает подачу заявления в отдел Управления по миграционным делам и нахождение в соответствии со следующими требованиями:
Законодательство Латвии предусматривает:
На людей, которые пребывают в Латвию как беженцы эти нормы не распространяются.
Израиль предусматривает стандартный набор критериев:
Претендентами традиционно приносится присяга на преданность Израилю.
Важное отличие: лица, получившие гражданский статус посредством натурализации не смогут пользоваться программой государственных льгот и денежных выплат в отличие от других репатриантов.
Вместе с пунктом о нахождении во Франции в пределах 5 лет, Франция требует представление:
Страна не создала четких требований к процедуре натурализации. Подать прошение может каждый желающий. Наряду с заявлением соискатель представляет:
Но в этом случае достижение положительного результата не гарантируется.
В Италии предусмотрен квалификационный срок – 10 лет. Если в качестве основания служит заключение брака с гражданином Италии, то продолжительность супружеских отношений должна быть не меньше 2 лет для проживающих и не живущих там — не меньше 3 лет. Заполнить заявку на натурализацию можно посредством сайта МВД и подкрепить следующими бумагами:
Заверенный в консульском отделе пакет документов предусматривает апостиль и итальянский язык.
На Кипре нужно проживать 7 лет до подачи документов на гражданство
Вся документация должна предоставляться в переводе на греческий и заверенная апостилем, включая:
Обретение гражданского статуса посредством натурализации — доступная процедура, особенно если существуют объективные основания. Заветный статус дает претендентам политические и гражданские права, приравненные к гражданским правам коренных жителей.
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