Стартап из Новосибирска вышел в отборочный раунд конкурса Криптонит Startup Challenge

Стартап из Новосибирска вышел в отборочный раунд всероссийского конкурса технологических проектов Криптонит Startup Challenge, который пройдет 18 и 19 апреля 2019 года, сообщили в пресс-службе Инвестиционной компании «Криптонит». На нем выступит 21 команда молодых предпринимателей со всей России.

Отмечается, что молодые предприниматели из Новосибирска предлагают уникальные интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса, которые помогут наладить оперативное и качественное общение клиентами с помощью виртуальных помощников. Роботизированные ассистенты должны распознать запрос сотрудника или клиента, проработать его, воспользовавшись данными корпоративных систем, и после этого дать исчерпывающий ответ.

Имена победителей будут известны в финале Криптонит Startup Challenge. Он пройдет 17 мая на одной из крупнейших киберплощадок в Европе — Yota Arena в Москве. Лучшие технологические проекты отберут главы крупнейших корпораций.

Криптонит Startup Challenge стартовал 4 февраля, всего за время проведения конкурса было подано 346 заявок.

Фото: предоставлено пресс-службой Инвестиционной компании «Криптонит»