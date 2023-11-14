Научного сотрудника начали судить за реабилитацию нацизма в Новосибирске

В Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Советского района по обвинению в реабилитации нацизма.

Эмиль В. являлась администратором паблика «Тушеные вентиляторы с мясом», где размещала выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества. 9 мая 2022 года зашла на администрируемую ею интернет-страницу в высоко-популярной социальной сети «ВКонтакте», где разместила выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества.

31-летнюю сибирячку-трансгендера с мужским именем в паспорте оперативники пограничного УФСБ задержали в Томске. Судить обвиняемую будут в Новосибирске.