Судьба трех министров решилась в Новосибирской области

Трех министров назначили в правительстве Новосибирской области. Чиновники дольше остальных своих коллег ждали согласования на уровне Москвы.

― Из статуса и.о. перевели в должность заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко и министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина. Также утвержден в должности министра здравоохранения Константин Хальзов, ― сообщил порталу Om1.ru источник в правительстве.