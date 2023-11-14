Уменьшение зарплаты фельдшеров скорой в Верх-Туле проверит прокуратура

Работники скорой помощи в поселке Верх-Тула под Новосибирском получили квитки о заработной плате за сентябрь и были шокированы. Многие фельдшеры не досчитались от 10 до 20 тысяч рублей. Несколько месяцев они пытались решить проблему своими силами, обращались за объяснениями к руководству, но не смогли разобраться в ситуации. Отчаянные сотрудники записали видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину.

Первыми на сообщение откликнулись в прокуратуре.

― Прокуратурой Новосибирского района организована проверка по факту сокращения зарплат медиков в с. Верх-Тула. Прокуратура проверит доводы фельдшеров. По результатам проверки будет дана оценка исполнению должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Фельдшеры в один голос утверждают, что с них сняли надбавки. До августа зарплаты были нормальными, а после руководство сделало какой-то перерасчет, и медики стали получать меньше.