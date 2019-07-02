Поступления в бюджет от банкротств за три года увеличились более чем в три раза

Поступления в бюджет в ходе и по результатам процедур банкротства за 2016-2018 гг. в Новосибирской области увеличились в 3,4 раза: в 2016 году поступления составляли 719 млн руб., в 2017 году – 1,9 млрд руб., в 2018 году – 2,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

За 5 месяцев 2019 года от банкротов поступило 834 млн руб.

Количество предприятий, имеющих признаки несостоятельности (банкротства), по данным за первый квартал 2019 года, составило 1 205 (за 1 квартал 2018 года – 1 258). В соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов при наличии задолженности не менее чем 300 тыс. руб., которая просрочена свыше трех месяцев.

Доля организаций, имеющих признаки банкротства, в общем числе организаций, состоящих на учете в налоговых органах Новосибирской области – около 2 %.

Большинство организаций, имеющих признаки банкротства, занимаются деятельностью, связанной с розничной и оптовой торговлей, с перевозками, строительством жилых и нежилых зданий.

— Эффективность процедур банкротства в последние годы существенно выросла, этому способствовало внедрение в налоговых органах проектного подхода при участии в процедурах банкротства, концепции управления проблемным долгом, а также усиление роли согласительных процедур, таких как заключение мировых соглашений на стадии рассмотрения арбитражным судом обоснованности требований налогового органа о признании должника несостоятельным (банкротом) и в процедурах банкротства, — отметила начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Новосибирской области Яна Павлющенко.

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