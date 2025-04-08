Наукоемкую весну встретил VIP-club в Новосибирске

Состав VIP—club пополняется практически на каждом мероприятии. И это не просто статистический прирост, а стереоскопическое расширение: растет пространство компетенций, а глубина обсуждаемых тем становится все более аналитической. Коммуникативная эстетика VIP—club удивительным образом сочетает стильную светскость без ложного пафоса, деловитость и академизм. На мартовской встрече флер высокой науки был столь же отчетлив, как ароматы селективного кофе.

Кстати, науке даже деликатно попеняли за избыточную «высоту». Так, Владимир Хлыстун, основатель и владелец компании ООО ВПК «Сибагроприбор», новый участник клуба, посетовал, что академическая наука замкнулась на своей ревности к ученым-прикладникам. И пора бы, мол, выходить из плена этой эмоции, что родом из 90-х. Тем более сама компания своим успехом наглядно доказала, что противоречия между фундаментальной и прикладной наукой — капитулянтская отговорка.

История «Сибагроприбор» берет свое начало в 1992 году: компания вышла из состава Российской академии сельскохозяйственных наук. Сегодня предприятие специализируется на разработке, производстве и продажах аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. «Сибагроприбор» — компания полного цикла. То есть все в одних руках, в едином соавторском уме — от разработки до внедрения и промышленного тиражирования. Рыночный ареал — 17 стран.

— Чем больше патентов, тем ты уязвимее для конкурентов — вот такой парадокс рынка, — отметил Владимир Хлыстун. — Бывало, что партнеры превращались в конкурентов. Рынок этот довольно драматичный. Впрочем, нам есть чем гордиться: мы фактически создали новую реалию: наши ультразвуковые анализаторы молока стали отраслевым каноном. Он полностью изменил отраслевые реалии — как мобильный телефон преобразил мир связи. Люди, пользуясь анализаторами, не взаимодействуют с агрессивной химией и экономят время. Например, для анализа молока на жирность не нужна теперь серная кислота. Причем у этого прибора очень активная эволюция: более раннее поколение — приборы на ультразвуке, а новейшие — инфракрасные анализаторы, интегрированные с нейронными сетями и сферой больших данных.

Мой идеал, предмет стремлений — анализатор молока, по доступности сравнимый со смартфоном, лежащий во втором кармане фермера, — прокомментировал Владимир Хлыстун, продемонстрировав новый компактный прибор, похожий на радиотелефон.

— В числе «аппетитных» рынков своих приборов компания видит не только Россию и СНГ, но, например, Индию. Страну, чей молочный рынок огромен. Вопреки культурным клише, корова для индийцев — не только священное животное. Утилитарное восприятие коровы в полуторамиллиардной стране тоже представлено, — дополнила совместный доклад Ольга Хлыстун, владелец производственных компаний, входящих в ГК ВПК «Сибагроприбор».

Дмитрий Кузнецов, еще один новый резидент VIP—club, олицетворяет науку с многозадачной социальной ориентацией. Основанная им совместно с деловым партнером ГК «ПЕРЕРРА» имеет большую обойму миссий.

Юридическая компания «Астерион», входящая в группу, специализируется на защите в суде интересов юридических и физических лиц в делах о банкротстве, на субсидиарной ответственности и проверке контрагентов. Дмитрий Кузнецов — арбитражный управляющий, аккредитованный при ППК «Фонд развития территорий».

— По проблемам обманутых инвесторов у нас в регионе работают не так много специалистов, потому наши услуги значимы, — подчеркнул Дмитрий Кузнецов. — И эффективны, кстати. Например, сейчас в Новосибирской области только один проблемный объект. Для сравнения: в Томской области — восемь.

Еще одна сфера интересов ГК — экоиндустрия. О ней рассказал бизнес-партнер Дмитрия Тарас Пономаренко — также вступивший VIP—club.

— В 2017 стало понятно, что экология всерьез будет субъектом экономики, — вспоминает Тарас Пономаренко. — И мы освоили перезапуск вторсырья в промышленный оборот. Начали с металла, потом пришли к переработке пластиков и резины. В том числе к такой «трудной» реалии, как автопокрышки. У них очень узкая вариативность утилизации. Мы стали делать из них покрытия для детских игровых площадок — очень востребованную у коммунальщиков позицию.

Кроме бизнес-амплуа серийного предпринимателя, Тарас Пономаренко известен еще и как бизнес-тренер и авторитетный коуч. Для клуба, где в цене эффективный обмен навыками и талантами, такой резидент — настоящая находка и сокровище.

По многолетней традиции клуба, рекомендатель Алексей Злотин, основатель производственной компании SMARTFASAD, представил двух новичков из своей коллегиальной среды: основателя и директора инженерных компаний Värma («Варма») и «Волна» Андрея Шкарубу и директора ГК «Траст» Артема Бахтина.

Профиль Värma — интегрированное управление инженерными системами в недвижимости. Компания разрабатывает и производит компоненты, создает инженерные проекты для частных и многоквартирных домов, коммерческих объектов ― воплощает их, а также выполняет экспертный поиск необходимого оборудования в международном отраслевом сообществе* (*действия в этой среде хоть и усложнились по понятным причинам, но не до полной невозможности). У Värma есть филиал в Казахстане, свой центр 3D-проектирования и уверенные планы на максимальную локализацию всех составляющих бренда.

— Логичным спутником компании Värma стала «Волна». Этот проект мы создали, чтобы рынок услуг управляющих компаний и ТСЖ сделать более цивилизованным и прозрачным. Компания «Волна» специализируется на проектировании, монтаже и обслуживании инженерных коммуникаций в жилищной сфере, избавляя управляющих домами и собственников жилья от многих коммунальных проблем, в том числе предоставляя самое ценное — инженерные кадры, которые сегодня в огромном дефиците. Кадровому вопросу уделяется большое внимание, в компании создан собственный учебный центр, — рассказал о своем бизнесе Андрей Шкаруба.

Артем Бахтин — яркий представитель бизнеса-интегратора. Правда, его тема — не домашний уют, а wow-эффект. ГК «Траст» производит, поставляет и калибрует световое, звуковое и проекционное оборудование для шоу-индустрии.

— У нас много собственных разработок, мы всегда остаемся в пространстве практической науки, — подчеркнул Артем Бахтин. — Например, мой личный наукоемкий проект — сценический свет для театра с идеальным освещением актерского лица. При его разработке пришлось переосмыслить некоторые клише и отринуть коллегиальные возгласы в духе «это невозможно, потому что невозможно». Мы работаем не только в Новосибирске, зачастую приходится участвовать как системный интегратор в крупных проектах по всей России.

Производим звуковое и световое оборудование по ODM и OEM в Китае, оснащаем концертные площадки под ключ, объединяя усилия с организаторами. Результат всегда радует, ведь грамотно созданный с промощью оборудования свет и звук — это основа успеха любого исполнителя и наша колоссальная ответственность перед ним.

Каждое заседание VIP—club, даже при самом плотном скилл-контексте, — это еще и праздник общения. Потому новички клуба получили ценные и приятные подарки от опытных резидентов клуба: клиники инфузионной терпии Clean Сlinic, Стоматологических клиник Натальи Зубаревой, от кондитерской фабрики «Татьянин двор». И, конечно же, знаки искренней дружбы и партнерского интереса.

Важной нотой мероприятия стал небольшой видеоматериал из очередной поездки отряда гуманитарной миссии в горячие точки СВО.

Благодарственные письма и наградной знак «За помощь фронту» от военных подразделений, получивших адресную — очень важную для них помощь, вручили участникам VIP-club, многократно помогающим СВО необходимым дорогостоящим оборудованием.