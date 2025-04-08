Угонщики в России перешли на грузовики

В первом квартале 2025 года количество угонов автомобилей в России увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

Также изменилась география угонов. Если в прошлом году основная доля преступлений приходилась на Москву и Северный Кавказ, то в 2025 году лидером антирейтинга стал Дальний Восток. А наиболее угоняемым типом транспорта стали грузовые авто — 54% страховых случаев.

Согласно информации ВСК, в первом квартале 2025 года лидером по количеству угонов, опередив Дагестан и Москву, стала Амурская область. В этом регионе было зафиксировано 89% подобных происшествий, в то время как в Ярославской, Ульяновской областях и Санкт-Петербурге произошло примерно по 3% угонов в каждом из них.

— Самыми угоняемыми авто в третьем квартале стали грузовики Shacman (46%) и российские внедорожники UAZ (8%). Также в перечне востребованных у преступников авто — китайские Chery, Haval и LADA, а также грузовики КамАЗ и МАЗ (по 4%). В целом, в 2025 году в 54% случаев преступники угоняли грузовой транспорт, — говорится в сообщении компании.

Как и прежде, чаще всего от рук преступников страдают юридические лица, в частности, парки такси и каршеринга. На их долю приходится 93% всех происшествий. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 77%. В первом квартале 2025 года наибольшее количество угонов было зафиксировано в феврале — 79%.

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