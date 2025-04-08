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Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась скотомогильником на берегу Чанов

  • 08/04/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась скотомогильником на берегу Чанов
Жители обеспокоены стихийной свалкой биологических отходов, которая возникла около озера

Жители деревни Квашино, расположенной в Новосибирской области, поделились в паблике «Инцидент Новосибирск» информацией о том, что вблизи деревни были обнаружены трупы животных. По словам очевидцев, скот погиб ещё зимой, а сейчас туши животных оттаяли.

—  Мёртвый скот оттаивает, начинает вонять. Все бежит в озеро (Чаны), — написали очевидцы.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту Infopro54 сообщили, что информация зарегистрирована в установленном порядке, и проводится проверка.

— По данному факту организована проверка Барабинской межрайонной прокуратурой. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась скотомогильником на берегу Чанов

Ранее редакция сообщала о том, что из-за ликвидации системы официальных скотомогильников в районах области могут возникать стихийные. Сейчас власти предлагают утилизировать биологические отходы на полигонах ТБО. Кроме того, в регионе хотят создать систему сборки и доставки на утилизацию биоматериалов, образующихся в хозяйствах у граждан.

Источник фото (главное): Телеграм-канал Инциндент Новосибирск

Источник фото (в тексте): прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок Общество Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : скотомогильник


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