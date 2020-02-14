«НАЗ» совместно с учеными разрабатывает новые технологии производства драгметаллов

Сегодня в г. Новосибирске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с генеральным директором Акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» Дмитрием Латыповым, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Дмитрий Латыпов рассказал полпреду о планах по увеличению выпуска значимой для экономики страны продукции. В частности, в настоящее время на заводе совместно с учёными Сибирского отделения Российской академии наук разрабатываются новые технологии производства драгоценных металлов, проводится модернизация оборудования.

АО «НАЗ» – один из ведущих аффинажных заводов России. Предприятие занимается переработкой минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, и выпускает аффинированное золото, серебро, а также другие драгоценные металлы в слитках, гранулах, порошке и других видах. Продукция предприятия известна как на отечественном, так и на мировом рынках.

Фото: Сибирский ОИЦ