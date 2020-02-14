УФАС опротестовал отмену конкурса по МИП

В конце прошлого года мэрия Новосибирска объявила конкурс по освоению площадки на ул Плановой в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП). ЖК «На Плановой» предлагалось построить на площадке 1,4942 га. В соответствии с 583-ОЗ, застройщики должны были возвести не менее 10 тыс кв метров жилья и не менее 6% из них передать муниципалитету для решения проблемы расселения ветхого и аварийного жилья.

К конкурсу было допущено три заявки: от ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест», ООО «Новосибирск Строймастер К» и ООО «СЗ Квартал» (входит в ГК «Стрижи»).

В конце января 2020 года комиссия департамента строительства и архитектуры рассмотрела поступившие заявки и отклонила предложение ООО «СЗ Квартал» в связи с тем, что компания подала повторное ходатайство. Представители застройщика пояснили, что уточняли сведения в первом пакете документов, что допускается порядком рассмотрения ходатайств. В итоге комиссия приняла решение об отказе по всем ходатайствам в связи с тем, что участники предоставили неполный пакет документов, и вернула их компаниям. Конкурс был признан несостоявшимся.

10 февраля УФАС Новосибирской области рассмотрело жалобу ООО «СЗ Квартал» и выдало департаменту предписание отменить протокол комиссии от 22 января и вернуться на стадию рассмотрения ходатайств.

— Когда мы узнали результаты конкурса, то решили поинтересоваться правомерностью решения у ФАС. Управление пришло к выводу, что это не законно и выдало предписание департаменту до середины марта провести заседание комиссии на которой определить победителя конкурса на основе уже представленных пакетов документов, —прокомментировал InfoPro54 гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Мы уверены, что произошла техническая ошибка, специалистам не хватило компетенции принять правильное решение, и мэрия быстро определится с победителем конкурса.

Белокобыльский подчеркнул, что тема МИП крайне социально-значимая, так как предусматривает расселение ветхого и аварийного жилья, то есть несколько десятков семей должны получить квартиры в новых домах.

Как говорится в документах УФАС, ООО «СЗ Квартал» предложило построить на участке более 20 тыс кв метров жилья в течение 2 лет, и передать мэрии 1,6 тыс кв метров жилья (8,1%) через месяц после подписания договора аренды земельного участка.

Фото: pixabay.com, автор- Mdesigns