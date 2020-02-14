В 2ГИС придумали функцию экстренной помощи водителям

В мобильном приложении 2ГИС на Android появилась новая функция «Помощь на дороге», сообщили в пресс-службе 2ГИС. Она доступна в разделе «Проезд» у авторизованных пользователей.

— Автомобилисты, которые согласятся помогать другим, будут получать уведомления с просьбами от других водителей и увидят их происшествия на карте. Уведомление с просьбой о помощи получат пользователи, которые в данный момент используют приложение 2ГИС и находятся в радиусе 2 км, — уточнили в пресс-службе.

В случае поломки авто пользователи смогут отправить собственное уведомление. Для этого нужно секундное нажатие на карту, и в появившемся меню выбрать «Помощь на дороге». Далее сервис предложит четыре варианта — закончился бензин, пробито колесо, разряжен аккумулятор, застрял и не могу выехать. Метка с просьбой о помощи появится на карте, а приложение запросит мобильный телефон для связи и отправит его водителю, который недалеко и готов помочь.

— Мы заметили, что пользователи часто помогают друг другу через сообщения о дорожных событиях на карте. Предупреждают о скользкой дороге, неработающем светофоре или упавшем дереве. Хотим, чтобы взаимовыручки на дорогах становилось больше. Поэтому решили дать водителям простой способ быть полезными другим и самим просить о помощи в трудной ситуации, — объясняет менеджер продукта 2ГИС Максим Берёзкин.

Возможность помочь на дороге через мобильный 2ГИС появилась в тестовом режиме на смартфонах с Android в пяти городах России: Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Красноярске, Владивостоке и казахстанском Алматы.

Фото предоставлено пресс-службой 2ГИС