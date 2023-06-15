В Новосибирске девятиклассники одной из школ получили более 30 двоек по математике

В 170-й школе Новосибирска двойки по математике получили более 30 девятиклассников (из трех классов). Об этом сообщил источник редакции Infopro54. Результаты ОГЭ стали известны вчера 14 июня. Официальный день объявления результатов сегодня, 15 июня. Источник отмечает, что схожая ситуация была в школе и в прошлом году, однако в этом году количество детей, получивших двойки, увеличилось.

Редакция Infopro54 попыталась оперативно взять комментарий по ситуации у министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука. Он попросил отправить запрос письменно, что редакция и сделала. Директор 170-й школы Николай Узких в разговоре с корреспондентом редакции Infopro54 сообщил, что информация у редакции неправильная.

— Кто вам сказал, что мы хуже всех? У нас средние показатели по Новосибирску. Во всем городе в этот раз много (двоек), — добавил Николай Узких.

На оперативном совещании в правительстве 13 июня министр Сергей Федорчук сообщал, что в этом году школьники справиляются с выпускными экзаменами гораздо лучше, чем в прошлом.

— По предварительным данным, положительная динамика по среднему баллу зафиксирована у выпускников 9-х классов. Увеличилось количество пятерок, а вот двоек и троек стало гораздо меньше. Лучший результат показали и 11-классники. У них также выросла доля высоких баллов, — сообщал Сергей Федорчук.

Напомним, что в 2021 году в Новосибирске девятиклассники завалили ОГЭ по математике в школе № 61: 16 учеников из 29. Об этом сообщала КП.Новосибирск. По данным издания, пересдачу осилили только трое, остальные аттестатов не получили. В результате школу лишили аккредитации.

Отметим, что в 2022 году экзамен по математике по ОГЭ сдавали 27 738 человек, в 2021 году — 27 292. На «4» или «5» в 2022 году этот предмет написали 37,4% учащихся, годом ранее — 45,3%. В целом Сергей Федорчук год назад отмечал, что в 2022 году двойки по математике по ОГЭ за основной период получили 27,2%, а в 2021 году — 21,5%. Средний балл по математике в 2022 году составил 3,2, в 2021 году — 3,3. Министр отметил, что несмотря на ухудшение результатов по математике, в регионе улучшились показатели по русскому языку.

Ранее редакция сообщала о том, что скандал с забастовкой в гимназии №10 прокомментировал замминистра образования.