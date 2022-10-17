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Назначен новый министр региональной безопасности Омской области

  • 17/10/2022, 15:01
министр региональной безопасности Омской области
До своего назначения он работал в полиции.

Алексей Кубиц приступил к исполнению обязанностей министра региональной безопасности Омской области сегодня, 17 октября. Его представил на аппаратном совещании глава региона.

— Алексей Леонтьевич 30 лет проработал в органах внутренних дел. Последнее место работы — замначальника полиции Омской области по оперативной работе. Коллеги, прошу любить и жаловать. Мы с вами продолжаем работать в команде, — отметил Александр Бурков, губернатор Омской области.

Одна из важных задач, которую губернатор ставит перед министерством региональной безопасности, — продолжить реализацию программы по установлению современных средств обнаружения возгорания и оповещения в домах и квартирах семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

Алексей Кубиц родился 9 июля 1974 года в городе Степногорске Целиноградской области Казахской ССР. В органах внутренних дел служит с 1992 года. В 1996 году окончил Омский юридический институт МВД России. Прошёл все этапы службы оперативника: от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Ленинскому району города Омска до начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области. За время службы зарекомендовал себя умелым организатором, требовательным руководителем, способным качественно выполнять поставленные задачи.

Министерство региональной безопасности — это орган исполнительной власти, уполномоченным в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечении правопорядка и организации участия граждан в охране общественного порядка на территории Омской области, уполномоченным на решение задач в сфере гражданской обороны. Оно обеспечивает реализацию мероприятий в сфере обеспечения радиационной безопасности населения, использования атомной энергии, российского казачества. Задачи, функции и полномочия министерства аналогичны задачам главного управления региональной безопасности.

 

Ранее редакция сообщала о назначении главы Минцифры Омской области. 

Фото с сайта правительства Омской области

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Омск

Теги : министр региональной безопасности Омской области


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