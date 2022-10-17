Застройщик сорвал строительство домов для детей-сирот

Прокуратурой Чановского района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при исполнении нескольких муниципальных контрактов ООО «НПО «ГЛОБАЛ ГИС».

— Установлено, что данная организация заключила с МКУ «Служба Заказчика» Чановского района Новосибирской области несколько контрактов общей стоимостью более 69 млн рублей на строительство 4 жилых домов блокированной застройки в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, — говорится в сообщении. — Однако на протяжении двух месяцев подрядчик не приступал к исполнению условий контрактов, что привело к срыву их исполнения и последующему расторжению.

В связи с этим прокурор возбудил два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом обязательств).

По результатам их рассмотрения с участием сотрудников прокуратуры района судом руководитель организации признан виновным в совершении указанных правонарушений и ему назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Судебные акты не вступили в законную силу. Кроме того, решением УФАС РФ по Новосибирской области организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на 2 года.

В настоящее время контракты на строительство этих домов заключены с другой организацией. Результаты строительства находятся под контролем прокуратуры района.

Напомним, в 2022 году регион планировал обеспечить жильем порядка 800 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в бюджете заложено около 1,8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что экс-чиновница и 16 опекунов пойдут под суд за хищение у детей 30 млн. рублей.