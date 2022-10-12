Андрей Ключенко назначен главой Минцифры Омской области

Главой только что созданного Министерства цифрового развития и связи Омской области назначен Андрей Ключенко. На портале правовой информации опубликовано соответствующее распоряжение губернатора региона.

Андрей Ключенко в 2005–2013 годах работал в омском Минпроме, дослужившись до поста заместителя руководителя департамента. Затем до 2019 года Ключенко занимал должность заместителя начальника Главного управления информационных технологий Омской области. В 2019 году эту структуру объединили с Минпромом. После этого он два года руководил государственным учреждением «Информационные технологии и коммуникации». 10 июня 2021 года был назначен первым заместителем министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. Минцифры Омской области было создано в этом году в ходе реорганизации Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Его было решено разделить на два ведомства — Министерство цифрового развития и связи (в нем, по последним данным, будет работать 21 человек) и Министерство промышленности и научно-технического развития (в штате предусмотрено 45 сотрудников). У глав новообразованных ведомств предусмотрено по два заместителя, пока информации по поводу того, кто будет заместителями, нет. Ранее в истории областного кабинета министров не было отдельного Минцифры. А для Минпрома, которое сейчас возглавляет Андрей Посаженников, это уже далеко не первое преобразование.

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