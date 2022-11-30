Назначен новый руководитель Томского отделения МТС

Топ-менеджер телеком-отрасли, работавший на территории Дальневосточного федерального округа Антон Гриднев, возглавил филиал компании МТС в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба оператора. Отмечается, что Гриднев будет руководить томским филиалом МТС и заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. В числе приоритетных направлений — развитие в регионе цифровых сервисов, облачных технологий, IoT, Big Data. Одной из ключевых задач Гриднева станет укрепление позиций МТС на рынке проводного домашнего интернета и продвижение линейки комплексных тарифных планов.

— Последние годы мы активно улучшаем качество связи на севере области, реализовали несколько совместных проектов с вузами: от запуска тестовой зоны 5G до создания IoT-устройств. Антон обладает профессионализмом и богатым опытом, поэтому я уверен, что он сможет добиться решения всех поставленных перед филиалом амбициозных задач, — отмечает Андрей Перагов, директор по региональному управлению МТС.

Антон Гриднев родился в 1983 году. В 2005 году окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «Прикладная информатика в экономике. Карьеру начал в продажах в банковской сфере и продолжил ее в телекоме, где занимал руководящие должности.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.