Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на Новосибирск

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В результате прорыва теплотрассы произошла приостановка теплоснабжения многоквартирных домов, — напоминают в Следственном управлении предысторию вопроса. — Без отопления остались 94 объекта, в которых проживают 14 тысяч человек. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, что авария произошла 28 ноября. Как сообщали в мэрии Новосибирска, в результате под отключение попали 162 абонента — 93 многоквартирных дома, 9 детских образовательных учреждений, 3 лечебных и 57 прочих учреждений. В 00 часов следующих суток была откачана тепловая камера, персонал смог получить доступ к запорной арматуре на ответвлении к 9 домам, детсаду и лечебному учреждению. Арматура была закрыта, и началось заполнение магистральной сети по ул. Промышленная. В 2.45 теплотрасса поставлена на циркуляцию. На 8 часов половина потребителей (41 МКД) были подключены, 52 — находились в работе. По данным на 10 часов утра 29 ноября, озвученным в ходе совещания оперативного совещания у мэра Новосибирска, тепло запущено 73 абонентам. К этому времени специальная комиссия из представителя прокуратуры, администрации Дзержинского района и управляющей компании проводили замеры температуры в социальных учреждениях: она составляла 22 – 24 градуса.

Стоит отметить, что в последнее время Новосибирск всё чаще попадает в поле зрения главы Следственного комитета. В частности, одно из последних дел касается обращения жителей улицы Малыгина по поводу соседства со свалкой, а также мигрантами-нелегалами. Ранее внимания Александра Бастрыкина удостоились ситуации с демонтажем стелы неподалёку от пл. Калинина и с загораживанием портретов героев торговыми объектами в переходе метрополитена.

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