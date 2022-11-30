Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на Новосибирск

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— В результате прорыва теплотрассы произошла приостановка теплоснабжения многоквартирных домов, — напоминают в Следственном управлении предысторию вопроса. — Без отопления остались 94 объекта, в которых проживают 14 тысяч человек. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Стоит отметить, что в последнее время Новосибирск всё чаще попадает в поле зрения главы Следственного комитета. В частности, одно из последних дел касается обращения жителей улицы Малыгина по поводу соседства со свалкой, а также мигрантами-нелегалами. Ранее внимания Александра Бастрыкина удостоились ситуации с демонтажем стелы неподалёку от пл. Калинина и с загораживанием портретов героев торговыми объектами в переходе метрополитена.
Ранее редакция сообщала, чем обернулось для главы поселения нахождение людей без тепла в Иркутской области.
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