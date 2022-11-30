Инжиниринговый центр из Новосибирска получил льготный кредит 15 млн. рублей

Компания ООО «Исследовательский комплекс Центра Технологического обеспечения Технопарка» (ИК ЦТО) новосибирского Академгородка получила финансирование в размере 15 млн. рублей от МСП Банка. Средства предоставлены в рамках программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний.

Компания ИК ЦТО — это инжиниринговый центр с собственным конструкторским бюро и испытательными лабораториями. Она работает на всех этапах жизненного цикла технологически сложных продуктов — от разработки конструкторской документации до проведения сертификационных испытаний материалов, деталей и узлов для заказчиков из нефтегазовой и авиационной промышленности, энергетики, тяжелого машиностроения.

Всего на данный момент малому и среднему бизнесу в рамках программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний МСП Банк предоставил кредиты на 3,1 млрд рублей, из них 275 млн — в Новосибирской области.

Программа поддержки запущена в рамках проекта Правительства «Взлет — от стартапа до IPO». Она позволяет малым и средним предприятиям получить финансирование по низкой ставке для пополнения оборотных средств или инвестиционных целей. На такую поддержку могут рассчитывать компании, работающие в одном из 16 приоритетных направлений, среди которых интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи.

По условиям госпрограммы, получить льготный кредит может высокотехнологичная инновационная компания из числа малых и средних предприятий. Объем ее выручки за последний календарный год не должен быть менее 100 млн рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 3 года — не менее 12%. При этом заемщики обязаны иметь патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала еще о двух новосибирских компаниях, которые получили льготные кредиты по данной программе.