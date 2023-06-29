Назначен новый вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

29 июня, в ходе заседания Совета отделения и подведения итогов работы Новосибирского областного отделения Всероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» было принято решение о назначении нового вице-председателя организации.

Им стал советник председателя, руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике областного отделения, руководитель проект «ИДЕЯ» Илья Гнатуша. Ранее, в разные периоды времени, он являлся помощником Депутата Государственной Думы РФ, членом регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителем Новосибирского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», руководителем партийного проекта «ДЕТСКИЙ СПОРТ» по Новосибирской области.

— Ротация руководящего состава нашего отделения дает дополнительные возможности развития и роста организации. Новое назначение Ильи Гнатуша связываю с усилением роли позиционирования организации и отдельных ее представителей, которых у нас уже более семисот, с развитием новых проектов и их внедрение их на территории региона, — пояснил руководитель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов.

На новой должности Илья Гнатуша будет курировать направления, связанные со стратегическим развитием организации, работой с кандидатами на вступление в организацию, взаимодействие со средствами массовой информации, коммуникации с государственными структурами и бизнес-партнерами.

Основная задача в качестве вице-председателя областного отделения — объединить усилия различных комитетов и комиссий «ОПОРЫ РОССИИ», заинтересованных в стимулировании развития малого и среднего бизнесов и внедрить новые механизмы развития предпринимательского сообщества.