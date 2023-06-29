Андрей Травников обозначил перспективы развития авиационной отрасли и логистического комплекса Новосибирской области

Развитие логистических связей в новых условиях обсудили помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках работы Логистической гостиной X Международного Сибирского транспортного форума.

Губернатор Андрей Травников обозначил основные цели и задачи развития транспортно-логистической инфраструктуры Новосибирской области:

— За год мы увидели растущую транзитную роль новосибирского транспортного узла. Для Новосибирской области, если говорить про конкретные локальные проекты, безусловно, актуально развитие автомобильной инфраструктуры в обход Новосибирска, продолжение строительства Восточного обхода, расширение трассы «Иртыш». В отношении железнодорожной инфраструктуры – это проект строительства второго пролёта на центральном железнодорожном мосту в Новосибирске для того, чтобы увеличить пропускную способность именно для транзитных грузов, минуя станцию Инская. Также – реконструкция для полноценного двухпутного пути «Новосибирск–Барнаул». С юга поток грузов тоже растёт. Но не только транзитная составляющая для нас важна, мы занимаемся перегрузкой, сортировкой и формированием собственных грузов. Поэтому всё, что касается контейнеризации – это про нас. В прошлом году я анонсировал, что мы внутри региона стимулируем контейнеризацию грузов. По согласованию с Западно-Сибирской железной дорогой, Барабинск определён как станция формирования контейнерных поездов для отгрузки зерна. Из Барабинска прямым направлением контейнеры с продукцией нашего агропромышленного комплекса уходят в Китай. Следующий узел, у которого есть потенциал − это станция Карасук. Надеемся запустить проект уже в этом году.