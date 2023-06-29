Приставы прокомментировали причину блокировки частной клиники в Новосибирске

В ГУФССП России по Новосибирской области прокомментировали причины блокировки здания клиники «1+1» на улице Восход в Новосибирске. Приставы приступили к принудительному исполнению требований решения суда, вступившего в силу 14 ноября 2022 года.

Как пояснили в ведомстве, исполнительное производство об освобождении должником нежилого помещения по адресу: Новосибирск, ул. Восход, 28 находится в отделе по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП в течении 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу.

— Решение суда вступило в законную силу 14.10.2022 года. Несмотря на неоднократные требования судебного пристава-исполнителя, в добровольном порядке решение суда компанией не исполнено. 29.06.2023 сотрудники службы судебных приставов приступили к принудительному, — уточнили в ГУФССП.

Отмечается, что иные имущественные (финансовые) споры сторон исполнительного производства не имеют отношения к вышеуказанным исполнительным действиям и не являются основанием для игнорирования решения суда должником.

Ранее редакция сообщала, что приставы опечатали одну из крупных частных клиник в Новосибирске.