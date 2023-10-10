Назначены главные федеральные инспекторы по Новосибирской и Томской областям

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев назначил главных федеральных инспекторов по Новосибирской и Томской областям. Об этом сообщил Сибирский окружной информационный центр. Соответствующее распоряжение подписано сегодня, 10 октября.

Согласно документу, главным федеральным инспектором по Новосибирской области назначен Николай Буймов. Он сменит на Юрия Семенова, который этим же распоряжением переведен главным федеральным инспектором в Томскую область.

Николай Буймов родился в 1963 году в Кемеровской области. Имеет высшее и высшее-специальное образования. Более 30 лет прослужил в органах безопасности. С декабря 2019 года он руководил межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

Юрий Семёнов родился в 1967 году в городе Севастополе. Окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, Военную академию тыла и транспорта. С 2012 по 2018 г. руководил портами в Республике Крым и Севастополе, Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт». С 23 января 2018 г. — главный федеральный инспектор по Новосибирской области. С 10 октября 2023 г. — главный федеральный инспектор по Томской области. Полковник запаса.

Главным федеральным инспектором по Томской области работал Владимир Сирчук. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее редакция сообщала, что Путин назначил новых судей в Новосибирской области.