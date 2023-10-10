Более 9 млн рублей потратили горожане на ярмарке в Новосибирске

На сельскохозяйственной ярмарке новосибирцы потратили более 9 млн рублей. Такой спрос вызван широким ассортиментом, низкими ценами и затянувшимся бабьем летом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Специалисты зафиксировали на ярмарке отличные цены. Розничный товарооборот ярмарки составил 9,4 млн рублей, количество покупок — 10 444, — подсчитали в управлении потребительского рынка мэрии Новосибирска.

Самым ходовым товаром были яйца от двух птицефабрик, а также мясо, мясные деликатесы и колбасные изделия.

Торговать в Новосибирск приехали 220 дачников, фермеров, кооперативов со всей Новосибирской области и из других регионов.

Следующую масштабную ярмарку мэрия Новосибирска совместно с администрацией Ленинского района планируют провести перед Новым годом.

Ранее редакция сообщала о том, что в ГУМе планируют открыть социальную продовольственную ярмарку.