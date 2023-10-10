«Ростелеком» наградил авторов лучших журналистских работ о технологиях и достижениях молодых сибиряков

«Для нас участие в ключевом медиа-событии Сибири — ценная возможность поддерживать интерес журналистского сообщества к важным и близким “Ростелекому” темам — цифровому развитию региона и формированию прогрессивного и талантливого молодого поколения», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Ростелеком» традиционно поддержал две номинации — «Цифровая Сибирь» и «Молодая Сибирь». В этом году лучшим в номинации «Цифровая Сибирь» был признан материал обозревателя бизнес-портала «Континент Сибирь» Игоря Черных «Что не так в искусственном интеллекте сегодня? Не о том мечтали братья-фантасты в ХХ веке». Победу в номинации «Молодая Сибирь» среди авторов печатных и интернет СМИ одержала Анастасия Ландо (интернет-портал «VSE42.RU»), в категории «Журналист электронного СМИ» лучшим стал видеосюжет корреспондента ГТРК «Иркутск» Елены Малышкиной.

После церемонии награждения победители XVIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» отправятся в Красноярск и посетят ряд ключевых объектов региона. «Ростелеком» традиционно поддерживает это мероприятие: в прошлом году для лауреатов провайдер организовал посещение центра обработки данных в Новосибирске, в этом году — ознакомит с работой «Системы 112» в Красноярске.