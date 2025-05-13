Новосибирцы предлагают Минпромторгу России отработанные стандарты русской кухни

В ближайшее время пирожки, оливье, борщ, пельмени, блины с красной икрой и окрошка станут официальными блюдами русской кухни. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

В рамках реализации данной инициативы будет создана рабочая группа, основной задачей которой будет формирование единого стандарта русской кухни, а также ее популяризация, как значимого элемента национальной культуры.

— Мы видим огромный потенциал в развитии русской кухни и общественного питания как важного сектора экономики, — заявил чиновник.

Новосибирские рестораторы с большим позитивом восприняли эту инициативу и уже разрабатывают стратегию ее реализации. Так, председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина считает, что само понятие нужно расширить до русско-российской кухни, так как временной охват, как и географический, в этой категории очень широкий.

— Россия – огромная страна и на каждой территории, в каждом субъекте есть свои рецепты, свои тонкости в приготовлении популярных у нас блюд. И все это нужно учитывать. Несколько лет назад уже был создан меморандум, где четко описывались стандарты русской кухни, так что его и можно взять за основу, — говорит председатель правления.

Шеф-повар и основатель Гастроинкубатора, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, эксперт World Skills Николай Ильин убежден, что в разработке стандартов необходимо учитывать идентичность каждой местности, которая всегда отражается в гастрономических предпочтениях местной, локальной кухни.

— Здесь нужно отталкиваться от исторических факторов, от самих традиций людей, проживающих на определенной территории. Сильно влияет и географическое расположение, местная флора и фауна, способы обработки сырья. Ведь все это оказывает влияние на рецепты местных блюд. Взять любой суп: на Алтае его будут готовить по одному рецепту, а в центральной России совсем по-другому, — объясняет шеф-повар.

По его словам, Россия в этом отношении серьезно отстает от других стран. В Европе давно существуют стандарты национальной кухни, не отстают от них и азиаты, а понятие «русской кухни» до сих пор не закреплено на государственном уровне. Хотя сделать это нужно было очень давно, уверен Николай Ильин.

— Понятия «русская кухня» не существует с 1917 года. Потом была советская кухня, но это совсем не исконно русская. В нашей стране обязательно должны существовать данная терминология. Пока этого не будет, все станут трактовать это понятие по-своему, таким образом размывая самую его суть, — добавляет он.

Исходя из гастрономических традиций нашего региона в новых стандартах обязательно должны быть указаны такие блюда, как супы, пироги, закуски из овощей и злаковых культур, заключает шеф-повар.

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