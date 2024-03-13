Названа дата проведения форума «Технопром-2024» в Новосибирской области

Международный форум технологического развития «Технопром-2024» пройдет в Новосибирской области с 27 по 30 августа. Соответствующее распоряжение Правительства региона подписал губернатор Андрей Травников.

Ключевая площадка по обсуждению технологического развития России ежегодно проводится в Новосибирске. В ее работе принимали участие президент РФ Владимир Путин, члены правительства страны, значимые инновационные и технологические компании, именитые эксперты, представители зарубежных государств.

В этом году программный комитет форума возглавила заместитель губернатора Ирина Мануйлова. К концу мая ожидается, что будет сформирована деловая программа «Технопрома».

В прошлом году с большим успехом прошел юбилейный форум, в котором приняло участие более 40 тысяч человек. В Новосибирской области работали делегации из 82 регионов России и порядка 40 иностранных коллективов.