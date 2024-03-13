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«Это не катастрофа»: Банкир прокомментировал охлаждение рынка кредитования в Новосибирске

  • 13/03/2024, 17:12
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«Это не катастрофа»: Банкир прокомментировал охлаждение рынка кредитования в Новосибирске
Рынок вышел на среднегодовые значения без ажиотажа и спекуляций.

В банке ВТБ проанализировали ключевые тренды, сформировавшиеся на банковском рынке региона в 2023 году.

Розница показала рекорды

На розничном рынке самым значимый вектор —  рост интереса новосибирцев к кредитованию. К примеру, в ВТБ за год розничный кредитный портфель вырос на 25% — до 210 млрд рублей. В штуках количество выданных за прошлый год кредитов выросло в 2 раза — до 150 тысяч, в рублях — на 64% — до 100 млрд рублей.

— Наиболее значимое влияние на эти показатели, безусловно, оказала ипотека. За год мы предоставили 11,8 тысячи кредитов на 46,5 млрд рублей. Это на 60% больше по объему и на 40% по количеству, чем за 2022 год. Кроме того, мы наблюдали реализацию отложенного спроса по потребительским кредитам и автокредитам. Причем кредиты на покупку авто за 2023 год выросли в 7 раз, по сравнению с 2022 годом: выданы 2,7 тысяч штук на 3,2 млрд рублей, — пояснил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Второй тренд — рост интереса к сберегательным инструментам и, в частности, к вкладам, который наблюдался с осени 2023 года — после повышения ключевой ставки ЦБ. Никулин напомнил, что к концу 2023 года ставки по вкладам и накопительным счетам в банках Новосибирской области повышались до 16% годовых. В результате к примеру, в ВТБ портфель средств физлиц за год вырос на 36% — до 120 млрд рублей. Как правило, вкладчики выбирали рублевые депозиты.

Средний и малый бизнес

В сегменте среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области вырос на 9% — до 53,5 млрд рублей, портфель привлеченных средств — на 21% — до 78,8 млрд рублей.

— Причины активного роста объема депозитов те же: высокая ключевая ставка. Бизнес стал охотнее размещать свободные средства на счетах для получения доходности, — говорит Сергей Никулин. — В целом чаще всего в этом сегменте за кредитами обращались компании сферы торговли и строительства, где кредиты привлекались на проектное финансирование под возведение жилья. У нас сегодня заключены кредитные соглашения с застройщиками на сумму более 30 млрд рублей.

К трендам 2023 года эксперт отнес рост интереса новосибирского бизнеса к экспресс-кредитам, банковским гарантиям для работы в рамках госпрограмм, а также для реализации инвестпроектов, в том числе при поддержке «Фонда развития промышленности».

Просрочка минимальная

Еще один тренд 2023 года — отсутствие роста просроченной задолженности. Сергей Никулин напомнил, что за последние годы банки сделали очень многое с точки зрения анализа платежеспособности клиентов при кредитовании.

— Этой темой плотно занимался регулятор, и банки внедряли эти требования в свои программы. У нас уровень просрочки всегда находился на минимальных значениях, и сейчас мы также не видим ее роста. Кроме того, у нас много программ реструктуризации для разных категорий граждан. Если они в силу жизненной ситуации столкнулись с проблемами при погашении кредитов, то мы идем им на встречу. Но количество таких заявок не растет, — комментирует банкир. — У бизнеса ситуация стабильная, а при возникновении проблем компании заранее приходят в банки, чтобы совместно решать все вопросы.

2024 год: кредитное охлаждение

Комментируя тренды 2024 года, Сергей Никулин признал, что на рынке наблюдается охлаждение спроса к кредитованию. Он напомнил, что этот тренд начал формироваться еще в четвертом квартале 2023 года и был связан с повышением ключевой ставки.

— Нельзя сказать, что кредитование вообще замерло. Кредиты выдаются и в рознице, и в бизнес-секторе. Юрлица активно идут на программы с господдержкой. Физлица обращаются за кредитами при возникновении потребности. Мы наблюдаем охлаждение в части ипотеки с господдержкой, но это было прогнозируемо из-за изменения условий кредитования, — говорит банкир. — В то же время, на мой взгляд, нельзя сказать, что на рынке кредитования происходит что-то страшное. Мы говорим про снижение к уровню пиковых значений прошлого года. Если проводить медиану за несколько лет, то мы просто вышли на уровни нормального кредитования без ажиотажа и спекуляции. Не думаю, что это замедление можно назвать критичным.

Эксперты банка ожидают, что во второй половине 2024 года регулятор приступит к плавному снижению ключевой ставки и кредитование пойдет более активно. Спикер также не исключил, что в этот период начнет повышаться интерес к рефинансированию кредитов, оформленных по высокой ставке.

Сергей Никулин также признался, что банк внимательно изучает инвестиционные и концессионные проекты, которые планируются к запуску в регионе, и не исключает участия в них. Но до старта реализации этих проектов банкир их комментировать отказался.

Ранее редакция рассказывала о том, что в январе 2024 года у новосибирцев снизился интерес к ипотеке, кредиткам и займам наличными. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Финансы Банки

Регионы: Новосибирск

Теги : Тренды банковского рынка кредитование депозиты


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