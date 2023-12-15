Названа основная причина повышения цен на яйца и курицу в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрея Травникова на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики рассмотрел вопросы ценообразования на ряд товарных групп. Особое внимание было уделено стоимость яиц и мяса курицы. Об этом сообщает «Новосибирь» в Телеграм.

За последнюю неделю цена на яйца в регионе подскочила на 4%. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость возросла на 36%. Однако на другие группы товаров цена не повышается, а наоборот в некоторых случаях дешевеет.

После мониторинга выяснилось, что повышение стоимости курицы и яйца связано с увеличением надбавок со стороны торговых сетей, на ситуацию повлиял и рост отпускных цен.

— Мы понимаем, и президент вчера чётко сказал с чем это связано – это рыночная конъюнктура. Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги, — подчеркнул Травников.

Он также отметил, что продавцы полностью обеспечены льготными от государства.

— Я буду совершенно не против, если УФАС, и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию, — отметил губернатор.

Ранее редакция сообщала о том, что о дефиците яиц заявили СМИ в Новосибирске.