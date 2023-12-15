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Названа основная причина повышения цен на яйца и курицу в Новосибирской области

  • 15/12/2023, 12:54
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Названа основная причина повышения цен на яйцо и мясо курицы в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области не против, если УФАС, и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию.

Губернатор Новосибирской области Андрея Травникова на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики рассмотрел вопросы ценообразования на ряд товарных групп. Особое внимание было уделено стоимость яиц и мяса курицы. Об этом сообщает «Новосибирь» в Телеграм.

За последнюю неделю цена на яйца в регионе подскочила на 4%. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость возросла на 36%. Однако на другие группы товаров цена не повышается, а наоборот в некоторых случаях дешевеет.

После мониторинга выяснилось, что  повышение стоимости курицы и яйца связано с увеличением надбавок со стороны торговых сетей, на ситуацию повлиял и рост отпускных цен.

— Мы понимаем, и президент вчера чётко сказал с чем это связано – это рыночная конъюнктура. Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги, — подчеркнул Травников.

Он также отметил, что продавцы полностью обеспечены льготными от государства.

— Я буду совершенно не против, если УФАС, и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию, — отметил губернатор.

Ранее редакция сообщала о том, что о дефиците яиц заявили СМИ в Новосибирске.

Фото: Freepik — freepik

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : Яйца Рост цены причина мясо курицы Андрей Травников


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