Глава сельсовета поселил людей в аварийное жилье и получил срок под Новосибирском

Карасукский районный суд вынес приговор бывшему врио главы Баганского сельсовета Сергею Ярославцеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

— Ярославцеву назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на срок 2 года, — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в декабре 2021 года администрация Баганского сельсовета приобрела две двухкомнатные квартиры в селе Гнедухино, чтобы переселить в них людей из аварийного жилья. Акты приема-передачи подписал Сергей Ярославцев.

Однако позже выяснилось, что квартиры не пригодны к проживания: несущие стены в трещинах, отсутствует отопление, электричество и санузел.

Ущерб бюджету был оценен в 4,3 миллиона рублей.

В июне 2023 года в отношении Сергея Ярославцева было возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что замглавы Краснозеркого района Сергей Блинов получил срок за превышение должностных полномочий — чиновник переселил многодетную семью в аварийный дом.