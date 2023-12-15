По количеству выведенных на рынок новостроек Новосибирск лидирует в России

Новосибирская область в ноябре заняла первое место в стране по количеству выведенных на рынок многоквартирных домов. Это 39 новостроек от семи застройщиков, или 2,44 тыс. квартир совокупной площадью 114 тыс. кв. метров, говорится в исследовании по динамике вывода новых проектов в регионе, опубликованном Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). На регион пришлось 2,4% жилья, выведенного на рынок за месяц.

— С начала года на рынок Новосибирской области выведено 307 объектов (на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года), или 34,5 тыс. квартир площадью 1,66 млн кв. метров, — рассказали эксперты ЕРЗ.

По сравнению с ноябрем 2022 года количество новых объектов в регионе увеличилось на 160% (в 2022 году этот на рынок было выведено 15 новостроек), но снизилось на два объекта или 4,9% по сравнению с октябрем текущего года.

Исследование показало, что в среднем с начала 2023 года на рынок региона ежедневно выводилось 103 квартиры. Это на 4% больше, чем в 2022 году.

— При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 37,6 тыс. квартир. — прогнозируют специалисты.

При этом, площадь квартир в выведенных за месяц объектах продолжает сокращаться — по сравнению с ноябрем 2022 года она уменьшилась на 21%. По этому показателю регион занимает 13 место в России.

Больше всего новых объектов на рынок Новосибирской области вывели СЗ Русь ЭКСПО-Сибирь (30 объектов), ГК ПСФ (3 объекта) и ГРУППА МЕТА (2 объекта). По площади новых объектов лидируют ГК ПСФ (33,22 тыс.кв. метров), РНГС (31,87 тыс. кв. метров) и ГРУППА МЕТА (19,45 тыс. кв. метров).

Напомним, в октябре 2023 года положительное заключение экспертизы проектной документации в Новосибирской области получил один многоквартирный дом, сообщал Единый реестр застройщиков (ЕРЗ). Это на 91% меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с октябрем 2022 года количество объектов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации, уменьшилось на 90%.

Ранее редакция сообщала, что в сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир.